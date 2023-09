Dalla terra del Sol Levante riparte il FIA WEC, pronto a tornare in pista dopo due mesi di pausa. Nell’iconico Fuji Speedway si terrà il sesto round stagionale, con Hypercar, LMP2 e GTE-Am impegnate in 6 ore di corsa sicuramente spettacolari. Live domenica 10/9 alle ore 03:55 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max (ch. 205), in streaming anche su NOW

Testa a testa tra Toyota e Ferrari

Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado (Ferrari AF Corse #51), infatti, arrivano al Fuji in terza posizione e a pari punti con il trio alla guida della Toyota #7. Non troppo distanti i compagni di squadra: il secondo posto di Monza ha permesso ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (Ferrari AF Corse #50) di avvicinare la vettura gemella e di mettersi a 30 punti dai leader. Distacchi così ravvicinati fanno sì che la 6 Ore del Fuji diventi fondamentale nella battaglia tra Toyota e Ferrari per la conquista del trono del FIA WEC, campionato che potrebbe decidersi a novembre (8 Ore del Bahrain) se gli uomini di Maranello riuscissero a restringere il gap dai giapponesi. Da non sottovalutare gli altri marchi: Cadillac (Chip Ganassi Racing) va a caccia del secondo podio stagionale con Earl Bamber-Alex Lynn-Richard Westbrook, mentre Porsche può contare sullo squadrone ufficiale targato Penske e sui privati Jota e Proton. Ci si aspetta molto anche da Peugeot, salita per la prima volta sul podio nell’ultima 6 Ore di Monza con Mikkel Jensen, Paul di Resta e Jean-Eric Vergne (#93). Non mancano le novità per il costruttore francese, costretto a modificare l’equipaggio #94 a causa dell’infortunio di Nico Müller, “fermo ai box” per via della frattura di una clavicola nel corso di un allenamento. Il sostituto dello svizzero è il belga Stoffel Vandoorne, Campione del Mondo Formula E nel 2022 con Mercedes e quest’anno portacolori DS Penske, nonché ex-pilota di Formula 1 con i colori McLaren (42 partenze tra 2016 e 2018). A proposito di Peugeot, in caso di gara bagnata la 9X8 potrà sfruttare l’ibrido – e di conseguenza la trazione integrale - a partire dai 135 km/h. Restano invariati i 150 km/h su pista asciutta, mentre le altre LMh (Toyota e Ferrari) rimangono a 190 km/h. Passando ai costruttori privati segnaliamo l’assenza di Glickenhaus per motivi di budget, mentre Vanwall sarà regolarmente in gara con Esteban Guerrieri, Tristan Vautier e Joao Paulo de Oliveira.