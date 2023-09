IndyCar, Laguna Seca è sempre uno spettacolo

Nata come pista di Mid - Jet, poi diventata pista per motocross, poi ancora circuito permanente, è in assoluto la culla dello spettacolo più vero del motorsport, a due e a quattro ruote. Nell’ultima gara del campionato Indy, poi, non si è smentita affatto. Ha vinto Scott Dixon, e gli mancava il successo a Laguna Seca, ma come sempre ne sono successe di tutti i colori. Abbiamo addirittura raggiunto le otto caution ovvero eguagliato lo storico record del 2001 (in Indy allora Champ) quando Max Papis, con la Lola motorizzata FordCosworth centrò uno storico successo. Storico per lui che in qualche modo proseguiva quanto già iniziato da Teo Fabi e storico per tutto quelle che capitò in pista. Insomma un po' come nell’ultima del campionato 2023.