12 Ore del Golfo, Rossi è 2°: "Vittoria sfiorata"

Valentino Rossi chiude con un podio il suo 2023 conquistato il 2° posto nella 12 Ore del Golfo. Rammarico per il 'Dottore', che è stato anche in testa alla gara e che ha visto sfumare il successo per un problema tecnico. "L'obiettivo era il podio, sono soddisfatto dei miei miglioramenti", ha dichiarato