La Dakar 2024 regala la prima storia straordinaria: Isaac Feliu torna a disputare il raid a due anni dal terribile incidente che lo costrinse a due settimane di coma farmacologico: "Torno perché non ricordo di averla corsa, sarà come la prima volta", ha spiegato il centauro spagnolo. Tutti gli aggiornamenti della Dakar 2024 su Sky Sport e NOW

"Torno perché non ricordo di averla corsa". La Dakar è solita a raccontare storie straordinarie. Questa volta è il turno di Isaac Feliu, che due anni fa, nel 2022, nel corso del raid fu protagonista di un grave incidente che stava per costargli la vita. Il centauro spagnolo cadde, nel corso della nona tappa, mentre andava a velocità elevata, e la moto gli finì sopra. Nell'incidente riportò un trauma cranico, la frattura della vertebra C7 , dei piedi e un trauma addominale. A causa delle molteplici lesioni, fu indotto per due settimane in coma farmacologico. Poi, con il tempo, tutto si risolse, ma Feliu non ricorda ancora oggi di aver corso la Dakar. Per questo ora vuole riprovarci e sarà al via della prossima edizione, che comincerà il prossimo 5 gennaio dall'Arabia Saudita (aggiornamenti quotidiani su Sky Sport e NOW).