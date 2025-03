Superbike a Portimao: Razgatlioglu 1° nelle libere

Razgatlioglu perde tutta la FP1 per problemi tecnici, ma è imprendibile in FP2. Molto bene Bulega (2°), soprende Van Der Mark (3°). Prima pole in Supersport per Oncu, in Supersport 300 grande esordio dello spagnolo Fernandez

Portimao rimane come da tradizione feudo di Toprak Razgatlioglu , nonostante grossi problemi tecnici lo abbiano rallentato nelle prove libere del venerdì. La prima sessione della Superbike sul tracciato portoghese, infatti, ha visto il turco compiere un singolo giro, fermandosi poi al box senza riprendere più la pista. Una volta risolti i problemi, però, i n FP2 il campione del mondo ha regolato la concorrenza siglando un 1'39"995 che gli è valso il primato di giornata. Razgatlioglu ha mostrato anche un passo molto veloce, confermando quanto visto nei test di due settimane fa, ma Nicolò Bulega non è stato da meno: staccato di tre decimi sul giro secco, anche l'italiano ha impressionato per la costanza. Per la vittoria sembra una lotta a due, mentre al terzo posto si è issato a sorpresa Michael Van der Mark con la seconda BMW. In quarta posizione, Andrea Iannone apre un filotto di ben sei Ducati: alle sue spalle ha chiuso Alvaro Bautista , seguito dal team Barni Spark al completo con Danilo Petrucci e Yari Montella , poi Scott Redding e Sam Lowes . L'altro gemello, Alex , ha completato la top ten precedendo Andrea Locatelli su Yamaha e Axel Bassani su Bimota.

SBK, la classifica dei tempi delle Libere

Supersport, Can Oncu in pole, terzo Caricasulo

Grande Turchia anche in Supersport, dove Can Oncu ha trovato il miglior tempo sia nelle prove libere che in Superpole, guadagnando la sua prima pole position in carriera (1'42"944). In prima fila con lui scatteranno Lucas Mahias e Federico Caricasulo, rientrante da un infortunio e quindi al debutto stagionale. In seconda fila Jeremy Alcoba precederà Bo Bendsneyder e Stefano Manzi, mentre in terza ecco Marcel Schroetter, Valentin Debise e Jaume Masià. Debutto da sogno per Benat Fernandez (1'55"238) in Supersport 300: lo spagnolo in sella alla Kove partirà davanti a tutti all'esordio, seguito da Carter Thompson e Philip Tonn.