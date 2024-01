Mondiale Rally, si parte: spettacolo assicurato

Torna il Mondiale di Rally: spettacolo assicurato su un percorso in gran parte modificato sul quale rilanciare la battaglia tra Toyota, Hyundai e Ford GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Torna il Mondiale Rally - anche su Sky - e come sempre si riparte da Monte Carlo, con l'edizione nr. 92 della storica prova a dare semaforo verde alla 52a stagione del WRC. Il 2024 ha deciso di rispolverare le strade delle Hautes Alpes, abbandonate per una stagione, facendo come sempre perno sul Parco Assistenza di Gap, la cittadina natale dell'otto volte iridato Sébastien Ogier, a caccia del suo decimo successo nel Principato. Alla più classica delle sfide per gli specialisti degli asfalti veloci e dei traversi, sempre pronti a misurarsi con basse temperature, neve, ghiaccio e speciali notturne, manca all'appello il due volte campione del mondo Kalle Rovanperä che -alla fine della passata stagione- ha preso quasi tutti in contropiede (non noi di Sky) dichiarando di volersi concedere una stagione part-time, che dunque partirà solo dal prossimo evento e per soli sette appuntamenti. Al via otto Rally1, ma spettacolo assicurato su un percorso in gran parte modificato sul quale rilanciare la battaglia tra Toyota, Hyundai e Ford.

17 prove speciali per la gara monegasca Per la gara monegasca sono previste 17 prove speciali per un totale di 324,44 km cronometrati, a partire dalla serata del giovedì, con la prova in notturna che porterà i concorrenti ad affrontare le speciali di Thoard-Saint Geniez e Bayons-Bréziers per un totale di 46,20 km cronometrati. Oltre agli improvvisi abbassamenti delle temperature e alla possibile neve nelle prove più in altitudine, anche nelle prove in notturna i piloti dovranno stare molto attenti alla possibile formazione di verglas sulla carreggiata, delle patine di ghiaccio che possono togliere ogni grip improvvisamente alle vetture. Pirelli ha scelto per questo Rally le coperture PZero RA Soft, le SuperSoft e le nuove Sottozero STZ-B con e senza chiodi, da usare in caso di neve e ghiaccio.

Tutti i nomi Prima guida Toyota sarà Elfyn Evans, affiancato da Takamoto Katsuta. Anche quest’anno part-time, sulla terza Yaris Rally1 a Monte Carlo c'è come detto Ogier. A caccia del tanto sospirato titolo piloti, la Hyundai può contare sulla coppia Thierry Neuville-Ott Tänak e nel corso della stagione affidare la terza auto a Esapekka Lappi, Dani Sordo e Andreas Mikkelsen, vincitore del campionato WRC2 2023, al rientro nel Rally1proprio a Monte Carlo. M-Sport sa di dovere affrontare una stagione tutta in salita, nonostante un altro step tecnico, a causa della scarsa esperienza del suo line-up: torna in serie A Adrien Fourmaux, affiancato da Grégoire Munster (e anche questo lo avevamo previsto noi di Sky). Nello shakedown subito in evidenza il campione del mondo 2019 Ott Tanak, brutta gatta da pelare per tutti ma soprattutto per il team mate in Hyundai Neuville. A dimostrazione che non è tornato con la squadra coreana solo per nostalgia...