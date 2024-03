Indycar su Sky: domenica il GP di St. Petersburg

Con i 100 giri di St. Petersburg la IndyCar Series riaccende i motori e inizia la stagione 2024. Alle 17:30 di domenica 10 marzo verrà sventolata la prima bandiera verde di un campionato distribuito su 18 tappe , sempre divise tra cittadini, permanenti e soprattutto ovali, tra cui spicca la 108esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis (26 maggio) . Dallara resta protagonista fornendo i telai a tutte le squadre, che potranno contare su componenti più leggeri (nuovo aeroscreen) e resistenti per poi affrontare la grande sfida dei motori ibridi, il cui debutto è programmato per la seconda metà dell’anno.

I piloti

Chip Ganassi Racing si presenta a St. Petersburg come la squadra da battere. Alex Palou, campione in carica, va a caccia del terzo titolo, ma dovrà stare attento a Scott Dixon, autore di un finale di stagione strepitoso nel 2023. Ai due si uniscono Marcus Armstrong (stavolta a tempo pieno) e due esordienti: il titolo Indy Lights 2022 Linus Lundqvist e Kyffin Simpson, quest’ultimo cresciuto sotto l’ala Ganassi. Massima attenzione nei confronti del Team Penske, sempre in gara con Josef Newgarden, vincitore dell’ultima Indy500, Will Power e Scott McLaughlin, i primi indiziati a detronizzare Alex Palou e Chip Ganassi Racing.



Grande curiosità anche nei confronti di Arrow McLaren, che tuttavia si trova in una situazione di emergenza. Ad affiancare Patricio O’Ward - il pupillo del team angloamericano – e Alexander Rossi, non sarà David Malukas, in arrivo da Dale Coyne per prendere il sedile di Rosenqvist, bensì Callum Ilott, reduce da un gran secondo posto nella prima gara del WEC. L’inglese torna così in Indy dopo l’infelice separazione con Juncos Hollinger Racing in sostituzione di Malukas, infortunatosi in seguito ad una caduta in mountain bike. Da evidenziare gli sforzi di Andretti Global, che da ora non avrà più bisogno di un pilota pagante. Restano Colton Herta e Kyle Kirkwood, raggiunti da Marcus Ericsson dopo il mancato rinnovo tra il team e Romain Grosjean, accasatosi in Juncos Hollinger al fianco di Agustin Canapino.



Dopo anni complicati è lecito aspettarsi un salto in avanti di Rahal Letterman Lanigan Racing, in gara con Graham Rahal, Pietro Fittipaldi (sostituto di Jack Harvey) e Christian Lundgaard, la stella del team. Novità anche sul fronte Meyer Shank, che attinge da Arrow McLaren portando a casa Felix Rosenqvist, affiancandogli Tom Blomqvist, asso dell’endurance con già tre gare alle spalle in IndyCar. Ed Carpenter Racing punta tutto su Rinus VeeKay, al quinto anno con il team, e il campione Indy NXT (serie propedeutica) Christian Rasmussen, mentre Dale Coyne proverà a superare un momento difficile schierando Jack Harvey e Nolan Siegel sulla #18 (14 gare per il primo, 4 per il secondo) e Colin Braun sulla #51 nei primi due eventi. Infine, Santino Ferrucci rinnova la presenza con A.J. Foyt, spalleggiato dall’ex portacolori Coyne Sting Ray Robb.