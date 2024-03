Newgarden ancora al top: si candida per il titolo

Biondo con la mascella squadrata, è il tipico prototipo del “bravo ragazzo” a stelle e strisce. Josef Newgarden di professione pilota, di uno dei team storici del motorsport americano, il team Penske, vince almeno una gara nella decima stagione di fila. E promette comunque di vincerne altre in questo 2024, anche perché la prima a St Petersburg l’ha stra-dominata. Partito in testa, non si è distratto nonostante alle sue spalle succedesse un po’ di tutto e ha mandato in porto la prima vittoria di questa nuova stagione. Il trentatreenne del Tennessee si candida al terzo titolo della categoria, con la benedizione del big boss Rober Penske. Certo i contendenti non sono pochi. C’è il campione in carica Alex Palou e poi chi lo ha seguito pedissequamente in questa gara d’esordio, nel vano tentativo di portargli via il successo, ovvero Pato O’Ward, Scott McLaughlin e lo stesso campione in carica Palou.