Colpo di scena finale a Barcellona: Toprak Razgatlioglu rimonta all'ultimo giro Nicolò Bulega e trova il suo primo successo con la BMW vincendo Gara 1. Chiude il podio l'altra Ducati ufficiale di Alvaro Bautista. Quarto e quinto posto per Iannone e Locatelli. Più indietro Petrucci (7°), Bassani (10°) e Rinaldi (11°): l'Italia porta 6 piloti nei primi 11. La gara 2 di Superbike è in programma domenica 24 marzo alle 14, con la Superpole race alle 11 del mattino. Tutto su Sky e in streaming su NOW

SBK: GLI ORARI