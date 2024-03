Dopo il terzo posto in Gara 1 e in Superpole, Alvaro Bautista conquista Gara 2. Ed è doppietta Ducati, con Nicolò Bulega di nuovo secondo (come in Gara 1) ma sempre leader del Mondiale. Terza la BMW di Razgatlioglu (che aveva vinto Gara 1). Gli altri italiani: ottimo quinto posto per Danilo Petrucci, mentre Andrea Locatelli chiude 13°

