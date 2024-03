Supersport, Manzi vince gara 2 a Barcellona

Stefano Manzi cancella l’onta della caduta di Phillip Island conquistando la prima vittoria di stagione. Gara 2 di Supersport a Barcellona ha infatti visto il pilota italiano resistere con tenacia ai tentativi di sorpasso del gruppo, specialmente di Marcel Schroetter, Lucas Mahias e Adrian Huertas. Protagonista già nella prima parte di gara, prima della bandiera rossa per la caduta di Piotr Biesiekirski, Manzi l’ha fatta da padrone alla ripartenza e ha conquistato il primo gradino del podio. Con questo successo, l’alfiere di Ten Kate si mette in buona posizione per la lotta al titolo: è infatti terzo dietro a Schroetter (secondo in gara) e al leader Yari Montella (nuovamente quarto). Bella gara anche per un’altra Yamaha, quella di Mahias, che ritrova il podio dopo diversi anni di peregrinazione tra le categorie. La terza R6 in top five è quella di Valentin Debise, schierata da Evan Bros. A punti anche gli italiani Federico Caricasulo ottavo e Lorenzo Dalla Porta quattordicesimo. Quanto al vincitore di Gara 1 Adrian Huertas, lo spagnolo è caduto nella seconda parte di gara per un errore alla curva uno. Nella Supersport 300 Inigo Iglesias rimedia alla penalità costatagli la vittoria in Gara 1: il pilota basco fa sua la seconda manche con una prestazione perentoria, precedendo sul traguardo la Kove di Julio Garcia. Per la moto cinese è un podio storico, che arriva dopo la conquista della pole position. Terza posizione per Bruno Ieraci, che si rifà della caduta di sabato. Tra gli altri italiani va a punti solo Mirko Gennai, dodicesimo dopo una penalizzazione per track limits all’ultimo giro.