È iniziato il terzo appuntamento del Mondiale di Rally 2024: nella Super Special Karasani di 4,84 chilometri, che ha aperto il Safari Rally Kenya, i piloti si sono sfidati a coppie in un tracciato vicino alla capitale. Il leader della classifica generale è Neuville che ha segnato il miglior tempo assoluto con 3’19”9, distanziando di appena un decimo il compagno di squadra Tanak. Il pilota belga dovrà cercare di limitare errori e problemi per arrivare a domenica ancora in gara, considerando che, in una tappa dove il rischio pioggia è sempre incombente, le due Hyundai i20 non hanno montato lo snorkel, inserito invece sulle Toyota e sulle Ford per evitare che acqua e sabbia influenzino le prestazioni delle vetture. Sono proprio le Toyota a posizionarsi dietro le auto della casa coreana con Rovanpera e Katsuta, che in Kenya ha ottenuto due dei quattro podi nel WRC. A completare la top 5 c’è il vincitore del Rally di Svezia, Lappi, primo pilota con un ritardo dal belga superiore al secondo. L’ultima Toyota in gara, quella di Evans, è sesta. Chiudono la classifica delle Rally1 Fourmaux e Munster con Ford Puma, rispettivamente settimo e nono. In ottava posizione c’è Greensmith, primo delle Rally2 con la Skoda Fabia, che quindi è il leader provvisorio della gara in WRC2, seguito da Solberg, decimo posto assoluto e secondo di Rally2, e Kajetanowicz.