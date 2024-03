WRC, Rovanpera sempre più leader del Safari Rally

Inizia la seconda tappa del Rally Safari: dopo il dominio di Rovanpera nelle sei prove di ieri, le tre PS di questa mattina hanno come leader tre piloti diversi, Katsuta, Neuville e il finlandese, che aumenta ulteriormente il margine di vantaggio nella classifica generale del terzo appuntamento WRC. In Rally2, Greensmith sempre più dominatore assoluto. Si riparte oggi alle 12:34 con la PS11, la Soysambu live su Sky e in streaming su NOW

È iniziata la seconda tappa del Rally Safari: dopo il dominio in quella di ieri, Rovanpera si conferma il pilota da battere in questo terzo appuntamento del Mondiale di Rally. Il finlandese ha aumentato il margine di vantaggio sui rivali nella classifica generale, vincendo l’ultima prova della mattina in Kenya, la Sleeping Warrior. Dietro di lui, però, non ci sono più i compagni della Toyota: a 1’28” di distanza dal leader, si piazza Neuville sull’unica Hyundai i20 rimasta in gara.

Se ieri la Hyundai non è stata fortunata, con i ritiri di Lappi e Tanak, oggi a dover fronteggiare problemi di forature sono le Toyota. Katsuta, il più veloce della PS8 e in piena lotta con Neuville vincitore della PS9, fora l’anteriore destra a pochi chilometri dal termine della PS10: il giapponese resiste in terza posizione nella classifica generale, ma il distacco dal belga è di un minuto. Evans, invece, è vittima di ben due forature nella PS8 e nella PS10. Il gallese della Toyota, inizialmente secondo, è scivolato quindi al quinto posto della classifica generale alle spalle di Fourmaux con l’unica Ford Puma rimasta in gara. Il compagno di squadra Munster, infatti, è stato costretto al ritiro avendo danneggiato la sospensione posteriore sinistra nella PS8.

In Rally2 Greensmith si conferma sempre più leader di categoria, ma non solo: nella classifica generale è sesto assoluto. Solberg, autore di un’ottima PS10 e settimo in classifica generale, è alle spalle dell’inglese, staccato nettamente Kajetanowicz.

Tra i protagonisti della PS10 ci sono anche le zebre… Lappi, infatti, ha avuto un contatto ravvicinato con l’animale: il pilota ha continuato la gara senza problemi e nemmeno la zebra sembra aver riportato danni. Anche Tanak è stato rallentato da una zebra, che si è posizionata in mezzo alla strada, costringendo l’estone a rallentare.

Il programma del pomeriggio Le prove della mattina del sabato del Safari Rally terminano qui. Si riprenderà nel primo pomeriggio con la PS11, la Soysambu 2 di 29,32 chilometri, con la prima auto che partirà alle 12:34 italiane.