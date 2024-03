"Dakar 20.24 - Oltre il limite", il docufilm Sky

Stasera appuntamento da non perdere con il docufilm "Dakar 20.24 - Oltre il limite" in onda su Sky Sport Uno dalle ore 20 e anche on demand di Sky. L’approfondimento condotto dall'inviato alla Dakar Sandro Donato Grosso, con la regia di Claudio Cavilotti, è stato pensato in chiave retrospettiva per vivere e rivivere tutte le emozioni di una delle corse più affascinanti del mondo in tutti i suoi spaccati umani, sportivi e tecnici