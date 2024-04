Nel ricordo di Craig Breen, scomparso un anno fa tragicamente, proprio nei test precedenti l’evento croato, si torna dunque in Europa, su un tracciato difficile, caratterizzato da grip incostanti, curve cieche, creste e salti. Tre giorni di azione intorno alla capitale, Zagabria, su percorsi tradizionalmente favorevoli ai giapponesi, ma sui quali non mancheranno momenti spettacolari e imprevisti. Gli appuntamenti live su Sky e in streamin su NOW

Archiviati gli sterrati del Safari, in Croazia, il Campionato Mondiale Rally arriva alla sua prima gara su asfalto della stagione dopo aver già mandato in archivio i primi tre eventi vinti da tre piloti diversi. Una stagione dunque per ora senza padroni, nella quale è tornato al successo in Kenya -sbaragliando il campo- il due volte iridato Kalle Rovanpera, che corre però un campionato part-time, e fin qui perfettamente condivisa dalle ambizioni asiatiche dei team Hyundai e Toyota. Nel ricordo di Craig Breen, scomparso un anno fa tragicamente, proprio nei test precedenti l’evento croato, si torna dunque in Europa, su un tracciato difficile, caratterizzato da grip incostanti, curve cieche, creste e salti.



Tre giorni di azione intorno alla capitale, Zagabria, su percorsi tradizionalmente favorevoli ai giapponesi, ma sui quali non mancheranno momenti spettacolari e imprevisti. 283 km di velocità e tensione ai quali non poteva certo sottrarsi uno specialista dei fondi catramati come Sebastien Ogier che, per l’occasione, tornerà al volante della Toyota Yaris Rally1m dopo aver perso l’occcasione di centrare il suo decimo Rally di Montecarlo in carriera.

Oltre all’otto volte iridato, in Croazia tornerà al volante della Hyundai i20N Andreas Mikkelsen, per cercare di inserirsi nella lotta di vertice. In Hyundai hanno mal digerito, infatti, la sconfitta in Kenya dopo un avvio travolgente di stagione. Per questo i coreani punteranno tutto sul loro specialista degli asfalti e leader del mondiale Thierry Neuville, deciso a cancellare l’errore commesso un anno fa e che gli costò la vittoria. Ford M-Sport si affiderà ancora a due punte: dopo i due eccellenti podi conquistati in Svezia e in Kenya, Adrien Fourmaux sarà la prima guida. Gregoire Munster il suo angelo custode.

Rally Croazia, gli appuntamenti del weekend LIVE su Sky

SABATO 20 ORE 10.00 - Sport Max ss11 - Vinski Vrh-Duga Resa 1 (8,78 km)

ORE 17.00 - Sport F1 - ss15 -Vinski Vrh-Duga Resa 2 (8,78 km) DOMENICA 21 ORE 8.30 - Sport Max ss18 - Zagorska Sela-Kumrovec 1 (14,24 km)

ORE 13.00 - Sport Max ss20 - Zagorska Sela-Kumrovec 2 (14,24 km) - Powerstage