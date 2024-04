Indycar, capolavoro di Scott Dixon a Long Beach

Dixon, 57esima vittoria in carriera

L’ultimo stint ha così regalato un grande spettacolo: Dixon, salito in testa grazie a delle soste anticipate, è stato messo sotto pressione da Josef Newgarden, Colton Herta, Alex Palou e Marcus Ericsson, i quali hanno deciso di non fermarsi in regime di caution seguendo una strategia convenzionale basata su una media di circa 30 giri per stint. Avendo gomme più fresche e non dovendosi preoccupare del carburante, i quattro hanno tentato l’assalto al primo posto, ma Dixon si è dimostrato impassibile di fronte al pressing imposto. La svolta è arrivata nel momento in cui Colton Herta, terzo in quel momento, ha tamponato Josef Newgarden nel lentissimo tornante del gasometro. Così facendo Herta ha quasi provocato uno stallo del motore Chevrolet di Newgarden, passato in un sol colpo da Herta stesso e da Palou. Questo episodio ha garantito un po’ di respiro a Scott Dixon, sebbene Herta abbia recuperato il tempo perso in meno di due giri. Gli ultimi passaggi hanno visto il veterano di Chip Ganassi Racing ed il giovane di casa Andretti a stretto contatto. Herta ha dato tutto per provare a vincere, ma Dixon non si è lasciato intimorire, gestendo come solo lui sa fare uno scenario quanto mai complicato e uscendo dall’ultima curva in prima posizione. Tagliato il traguardo Scott Dixon ha festeggiato così la 57^ vittoria in carriera, -10 dal record di A. J. Foyt, ottenendo la prima affermazione del 2024, la seconda a Long Beach e arrivando a 20 stagioni consecutive con almeno 1 successo. Niente da fare dunque per gli inseguitori: Colton Herta si è accontentato di un comunque ottimo 2° posto ritornando sul podio dopo otto gare di digiuno, mentre Alex Palou ha portato a casa un buon bottino di punti con la 3^ posizione. Frustrato, invece, Newgarden, primo avversario di Dixon fino alla tamponata di Herta e 4° al traguardo davanti a Marcus Ericsson. Il Team Penske ha probabilmente raccolto meno del previsto e la dimostrazione arriva dal 6° posto di Will Power, partito con le morbide e salito al 1° posto al via grazie ad uno splendido sorpasso all’esterno di curva 1 su Felix Rosenqvist. L’australiano non ha beneficiato della caution del 15° giro, fermandosi ai box per cambiare le gomme morbide e tornando in pista con un set di dure nella parte centrale del gruppo. Anche per questo motivo Power non è riuscito a rendere efficace la strategia allo stesso modo di Dixon, che dopo la prima sosta ha avuto a disposizione le morbide, la gomma perfetta per districarsi nel traffico di centro gruppo. Risultato molto amaro per Scott McLaughlin, ritiratosi al 71° giro per via di un problema meccanico.