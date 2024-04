Scott Dixon, la gara perfetta esiste

La gara perfetta esiste e se vuoi provare a metterla in pratica devi scegliere il circuito adatto, il pilota più capace, il team con maggior esperienza e soprattutto quella giornata deve essere veramente quella giusta. E così e’ stato a Long Beach, la terra per eccellenza del motorsport a stelle e strisce, quel circuito cittadino che da sempre ha infiammato la passione per i motori sia per i tifosi sia per i piloti. Non importa se piloti di F1 o di Indycar, l’importante è che all’ombra della Queen Mary, la gemella del Titanic, ormeggiata a fianco al circuito e oggi un Hotel di prestigio, lo spettacolo andasse in scena.