E1 Series in arrivo a Venezia l'11 e il 12 maggio

La E1 Series torna in scena e sbarca a Venezia nel weekend dell’11-12 maggio. Per l’occasione il campionato si regala anche un nono team, con la promessa di avere un “talent” (così vengono chiamati i vari Nadal, Brady, Perez, Drogba, team principals delle imbarcazioni) di sicuro richiamo: un premio Oscar, attore di Hollywood. Il tutto live e in diretta su Sky

Le acque della Laguna di Venezia iniziano ad essere agitate. La E1 Series sbarca sull’isola di San Clemente per la seconda tappa del campionato del Mondo. Unica data italiana e successiva alla trasferta iniziale di Jedda, in Arabia Saudita, che ha visto l’equipaggio di Tom Brady uscire vincitore con l’equipaggio di Emma Kimilainen e Sam Coleman. Venti punti per la Finlandese e l’inglese che sono stati i più eclettici e preparati nello sfruttare la barca, certamente difficile da pilotare e condurre in porto. La bellezza e la spettacolarità di queste gare è appunto il fatto di essere un qualcosa di inedito, nuovo, mai sperimentato prima d’oggi. Così, chi arriva dalle moto d’acqua, dall’off-shore oppure dalle moto, deve inventarsi necessariamente un nuovo tipo di guida e si deve adattare il più in fretta possibile alla velocità, alla stabilità, all’accelerazione e al gestire un’imbarcazione atipica. Venezia coniuga la sua storia e il suo passato antico, ad una tecnologia ipernuova. Dopo quasi due mesi di sosta, per prendere le misure di questo campionato, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello logistico, l’approdo a Venezia regala un qualcosa di veramente mai visto.