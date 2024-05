Tom Brady, Mark Antony e Sergio Perez, protagonisti fuori e dentro la pista di Miami per il recente GP di F1, si muovono alla volta di Venezia. L’isola di San Clemente, esclusiva ambientazione della laguna Veneta, si trasformerà infatti nel paddock della E1Series per questo week-end di gare. E Sky trasmetterà tutto in diretta, con approfondimenti qualifiche e gara: su Sky Sport Max domenica dalle 16

Tom Brady, Mark Antony e Sergio Perez, si muovono direttamente dal paddock di F1 a Miami per raggiungere Venezia. L’isola di San Clemente, esclusiva ambientazione della laguna Veneta, si trasformerà nel paddock della E1Series per questo week-end di gare. Tom Brady è intenzionato a caricare il suo team per spronarlo a difendere il primo storico successo ottenuto nell’esordio ufficiale del campionato a Jedda con Emma Kimilainen e Sam Coleman alla guida del Seabird. Le barche prototipo elettriche hanno effettuato in questo lungo stop di campionato e numerosi test per mettere a punto tutte le parti sottoposte a stress durante la prima gara. Si tratta di un inizio di stagione inedito, completamente nuovo per tutti, tecnici, piloti, ingegneri e direttori di gara, quindi dopo la prima competizione, sono stati necessari diversi aggiustamenti.

Adesso arriva Venezia, un altro degli appuntamenti glamour, con tutti i talent coinvolti e soprattutto con tanta pressione perché la competizione inizia ad essere molto accesa. Sempre ricordandoci che questo campionato è stato costruito sotto il presupposto inderogabile della sostenibilità. Quindi anche in un ecosistema così particolare, come quello di Venezia appunto, necessariamente deve sottostare ad alcune regole fondamentali, tipo quella del moto ondoso che è spesso andato ad incidere sulla salvaguardia del territorio lagunare. Fondamentale, quindi, ricordare che questo tipo di competizione non provoca moto ondoso, in quanto le barche non galleggiano, ma volano sull’acqua, provocando solo spray e non onde. Un altro importante vantaggio nel considerare le caratteristiche dell’E1series ecologiche sotto tutti gli aspetti.

E’ peraltro in procinto di essere annunciato, l’arrivo, proprio per questo secondo Gp, di un nuovo team, il nono, che rivoluzionerà il format della gara, oltre a dare ancor più prestigio a questo campionato. Sky trasmetterà tutto in diretta, con approfondimenti, qualifiche e gara: appuntamento su Sky Sport Max domenica dalle 16