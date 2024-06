Rally, in Polonia per il giro di boa del Mondiale 2024

Il Rally di Polonia è rinomato per le sue caratteristiche impegnative, che mettono a dura prova non solo la velocità dei piloti, ma anche la loro abilità nell’interpretare i salti e le mutevoli condizioni del fondo. Ed è proprio l’abbinamento tra le altissime velocità, le carreggiate strette e la scarsa aderenza degli sterrati che rende questo evento una vera e propria sfida. Siamo al giro di boa di una stagione estremamente combattuta, con ben 5 vincitori diversi in 6 gare. Regna l’equilibrio, anche grazie al nuovo sistema di punteggi: nel Costruttori, Hyundai e Toyota sono separate da soli 13 punti. Tra i piloti, Neuville ha 18 punti di vantaggio sulla coppia Tanak-Evans (appaiati in seconda posizione).

Nella giornata di martedì, la comunità dei rally è stata scossa dalla notizia dell’incidente di Sebastien Ogier e Vincent Landais durante le ricognizioni del Rally di Polonia. L’equipaggio francese è stato infatti protagonista di uno scontro frontale con un’altra auto che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per l’otto volte campione del mondo. Al momento dell’incidente, Ogier e Landais stavano preparando le note della prova speciale "Goldap" al volante di una Toyota Yaris stradale, procedendo entro i limiti di velocità previsti dal regolamento. Fortunatamente, tutte le persone coinvolte nello scontro non hanno riportato ferite gravi: Landais è stato dimesso dall’ospedale la sera stessa, mentre Ogier – già due volte vincitore del Rally di Polonia - è rimasto sotto osservazione medica per tutta la notte e non potrà partecipare all'evento. Toyota ha così chiesto a Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen di sostituirli e l’equipaggio campione del mondo in carica ha risposto presente. Come da regolamento, la FIA ha accettato la modifica all’elenco iscritti ed a Kalle è stato concesso un programma di ricognizioni dedicato ma molto sfidante.

Difficile fare proniostici



Nell’immediata vigilia del settimo appuntamento stagionale, regna l’incertezza su quelle che potranno essere le forze in gioco. Le caratteristiche delle strade polacche sono infatti ben diverse da quelle che hanno caratterizzato la prima parte del campionato e questo mette un grosso punto interrogativo sia sul confronto tecnico che su quello sportivo. Nelle ultime stagioni Hyundai ha sempre faticato nel confronto con Toyota quando le gare si sono spostate più a nord rispetto ad Alzenau (sede di Hyundai Motorsport) dove, per conformazione, le strade tendono ad essere più veloci e scorrevoli. Al contrario la Yaris, sia la Plus che la Rally1, ha sempre dimostrato grande forza su questo tipo di percorsi che più si avvicinano a quelli Finlandesi (dove ha sede Toyota Gazoo Racing). I risultati del 2023 dicono però che il divario tecnico a medie elevate si sia notevolmente ridotto e qualcuno ipotizza che quest’anno ci potrebbe essere il primo, vero confronto alla pari. Dal punto di vista sportivo, la Casa coreana schiera una line-up con un passato agrodolce in Polonia. Neuville ha vinto l’ultima edizione WRC del rally polacco: era il 2017. L’anno prima era toccato a Mikkelsen trionfare, sfruttando la foratura di Tanak sulla penultima prova speciale. Per il norvegese un dolce ricordo, che spera possa essere di buon auspicio per rilanciarsi ai massimi livelli. Per l’estone un conto in sospeso con la sorte, che spera di poter riscattare con una grande prestazione questo weekend. In Toyota c’è la convinzione di poter ritrovare (su un percorso “amico”) le prestazioni di Elfyn Evans, apparso molto in difficoltà nelle ultime due uscite stagionali. Katsuta, amante delle strade veloci, vuole mettersi alle spalle le tante occasioni perse e puntare almeno al podio. Rovanpera arriva a Mikołajki chiaramente impreparato ma la sua posizione di partenza ed il suo enorme talento potrebbero colmare gli svantaggi di una partecipazione last minute e regalare grosse sorprese.