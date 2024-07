Indycar 2024, Iowa: McLaughlin vince Gara 1, ritiro per Palou

Scott McLaughlin ha ottenuto la prima vittoria in un ovale trionfando nella Gara 1 dell’Iowa, pista in cui il Team Penske ha firmato l’ottava vittoria scavalcando Andretti Global. Battuto un solido Pato O’Ward, seguito da Josef Newgarden, in rimonta dal 22° posto in griglia e tornato sul podio dopo due appuntanenti difficili.

L'incidente in partenza

I primi 250 giri del weekend sono andati in archivio con una gara dai diversi volti. In partenza si è verificato l’incidente scatenato da Malukas in curva 1, dove l’americano-lituano ha toccato l’apron perdendo il controllo della monoposto, dinamica che ha eliminato dalla contesa sia Canapino che Grosjean, con Lundgaard che poco più dietro si è girato commettendo lo stesso errore di Malukas.

Al giro 80 il primo cambio di leadership

Successivamente, il poleman Colton Herta ha gestito ottimamente la ripartenza e controllato la situazione tenendo lontano Scott McLaughlin, almeno fino al primo pit stop. Al giro 80, però, è arrivato il primo cambio di leadership, concretizzato in occasione di un pit stop svolto in regime di caution, provocata da un problema all’anteriore sinistra di Rahal. In questo frangente i meccanici del Team Penske hanno lavorato benissimo, permettendo a McLaughlin di avere la meglio per pochi metri su Herta, poi rallentato nella parte centrale della corsa da forti vibrazioni.

Palou, gara da dimenticare

Come se non bastasse, in occasione del secondo giro di soste Herta ha anticipato il rientro ai box ma, mentre i suoi meccanici lavoravano sulla piazzola, Palou ha perso improvvisamente il controllo della vettura all’altezza del traguardo, provocando una neutralizzazione che ha dato modo a tutti, Herta a parte, di smarcare la seconda sosta perdendo meno tempo. Per Palou, invece, una gara da dimenticare, nonché la prima battuta d’arresto da tanto tempo. A dir la verità, la corsa del capoclassifica è stata rovinata ancor prima nel corso della prima sosta, quando lo spagnolo ha stallato passando dal terzo al diciannovesimo posto.

Will Power non approfitta dell'errore di Palou

Chi non ha approfittato del ko di Palou è stato Will Power, prima penalizzato per aver violato il limite di velocità ai box e poi autore di una tamponata su Pietro Fittipaldi a pochi secondi dalla ripartenza, con il brasiliano finito in testacoda e colpito poco dopo da Ed Carpenter. Ripartita la corsa a pochi giri dalla bandiera a scacchi McLaughlin ha avuto il passo per regolare O'Ward, mentre Newgarden si è liberato di Dixon artigliando un podio che sembrava insperato, ottenuto grazie ad una corsa solida ed a pit stop eccellenti, l’ultimo dei quali ha permesso al due volte vincitore della Indy500 di recuperare ben quattro posizioni in un colpo solo.

Come seguire Gara 2 su Sky Sport F1

Al via di Gara 2, domenica 14 luglio alle 18:25 su Sky Sport F1, la classifica si presenta decisamente più compatta: Palou vanta 37 punti di vantaggio su O’Ward, 43 su Power, 46 su Dixon e 59 su McLaughlin, che partirà dalla Pole Position.