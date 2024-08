Lone Star Le Mans: 6 ore di spettacolo ad Austin

Dopo quattro anni il FIA WEC torna negli Stati Uniti per la Lone Star Le Mans, gara da 6 ore ad Austin. Porsche, Ferrari e Toyota saranno ancora le favorite in Hypercar? Gara live domenica 01/09 alle 20:00 su Sky Sport MotoGP, in streaming anche su NOW

Archiviata la pausa estiva il FIA WEC si avvia verso un settembre intenso tra la Lone Star Le Mans in quel di Austin e la 6 Ore del Fuji, gare che si correranno nell’arco di due settimane. Partiamo dall’appuntamento americano, tornato in calendario dopo quattro anni, nonché presenza fissa tra il 2013 ed il 2017, a cui si è aggiunta l’edizione 2020. A fare da scenario alla Lone Star Le Mans sono i 5,5 km del Circuit of the Americas di Austin, Texas, contraddistinto da un layout lungo, complesso, disconnesso e per questo ricco di sfide per piloti, auto e squadre.

Porsche, Ferrari e Toyota si sfidano per leadership Difficile prevedere i valori in campo, specialmente guardando ad una stagione che fin qui ha visto vincere cinque equipaggi diversi in Hypercar, classe in cui Estre, Lotterer e Vanthoor (Porsche Penske #6) primeggiano con 117 punti, 19 in più di Fuoco, Molina e Nielsen, vincitori della 24 Ore di Le Mans con la Ferrari 499P #50. La costanza di rendimento della Porsche Penske #6 sta facendo la differenza, con Estre, Lotterer e Vanthoor saliti sul podio quattro volte e mai oltre la quarta posizione. Ferrari, in compagnia del racing partner AF Corse, ha avuto tanti picchi velocistici e da Austin punta a chiudere il gap sia con la #50 che soprattutto con la #51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, ottavi in classifica e staccati di 59 punti. Anche ad Austin ci sarà la 499P #83 affidata esclusivamente ad AF Corse a dare man forte al Cavallino, sempre con Robert Kubica, Ye Yifei e Robert Shwartzman, impegnati a dare la caccia alla Porsche #12 del Team Jota, in vantaggio di 55 punti nella Coppa del Mondo dedicata ai privati. Decisamente della partita anche Toyota Gazoo Racing, al terzo posto con la GR010 #7 di Kobayashi e de Vries, staccati di 22 lunghezze dalla vetta e accompagnati da un Conway più lontano a causa dell’infortunio che lo ha costretto a saltare la 24 Ore. Più lontana la #8 di Buemi, Hartley e Hirakawa, ma il trio Campione in carica è tornato a sorridere ad Interlagos grazie ad una vittoria che li ha portati nella scia di Campbell, Makowiecki e Christensen (Porsche Penske #6) e a 48 punti dai capo-classifica.

Ritiro per Isotta Fraschini Al di là di Porsche, Ferrari e Toyota, la 6 Ore di Austin si presenta come gara interessante per tutti quei marchi che, ad ora, compongono il centro gruppo: Parliamo di Alpine, BMW, Peugeot, Cadillac e Lamborghini (sempre in gara con Bortolotti, Mortara e Kvyat), le cui prestazioni sono particolarmente compatte. Purtroppo, invece, non vedremo più in pista Isotta Fraschini, che ha deciso di interrompere il proprio rapporto con Duqueine, squadra che si è occupata di gestire la Tipo6 LMH, chiudendo in netto anticipo una stagione che ha avuto come picco l'ottima 24 Ore di Le Mans. A differenza del Brasile, tutte le squadre ad eccezione di Alpine hanno avuto modo di svolgere dei test al CoTA qualche settimana fa, scelta che potrebbe rappresentare un bel vantaggio nella direzione da prendere sulla messa a punto delle rispettive Hypercar.