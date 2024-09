Rally di Grecia, Neuville allunga nel Mondiale

Il Rally di Grecia ha confermato ancora una volta la sua fama di rally spacca macchine e ci ha regalato un weekend ricco di colpi di scena . Su un terreno di sfida dove strategia e fortuna si fondono, è stato Thierry Neuville ad emergere per primo , nonostante la sua sconveniente posizione di partenza di venerdì. Eppure, la gara ellenica non era iniziata nel migliore dei modi per il leader del campionato, che già venerdì mattina ha lamentato problemi al motore della sua i20 Rally1 . In quella fase di gara sembrava che il destino avesse girato le spalle al belga che, oltre ai problemi tecnici, doveva anche incassare la leadership provvisoria del suo rivale numero uno nella corsa al titolo: Sebastien Ogier .

Problemi per Ogier

Provvisoria, appunto, visto che il francese ha visto svanire le sue speranze di vittoria già nel pomeriggio a causa della rottura del turbo della sua Yaris. L’otto volte iridato ha così dovuto passare il testimone al rivale-amico Ott Tanak che ha chiuso la prima giornata in testa. Il giudizio della Terra degli Dei ha però presto investito anche l’estone che l’indomani, sulla prima prova della giornata, ha patito una doppia foratura che lo ha fatto crollare in quarta posizione assoluta. Il nuovo leader è quindi diventato Dani Sordo. Lo spagnolo, mai velocissimo ma estremamente concreto, si è così ritrovato davanti a tutti per un paio di prove ma è poi stato a sua volta colpito dalla sfortuna. Una foratura alla posteriore destra sul primo passaggio della temuta "Aghii Theodori" ha costretto Dani a cedere il passo al compagno di team Neuville, per uno scambio di posizioni che sarebbe comunque avvenuto a fine giornata per favorire il belga nella lotta al titolo Piloti.