Su Sky appuntamento il Rally Europa Centrale

Tre paesi, un evento: il Rally Europa Centrale (CER) rappresenta una sfida unica nel suo genere. Grazie ad una logistica che vanta prove speciali in tre diverse nazioni (Germania, Austria e Repubblica Ceca), il CER offre un’ineguagliabile variabilità sia in termini di condizioni che di conformazione del percorso. Dopo ben sette appuntamenti consecutivi sulle strade bianche, si torna su quei fondi catramati dove Thierry Neuville si sente a casa. Il belga sogna di replicare la vittoria dello scorso anno, quando i protagonisti del WRC si misurarono per la prima volta con le strade del Rally. Per chiudere i giochi con una gara d’anticipo, il leader della classifica mondiale avrà l’arduo compito di non commettere errori e contemporaneamente raccogliere 2 punti in più di Tanak e non perderne più di 10 da Ogier e 16 da Evans. Sarebbe il suo primo titolo iridato dopo dodici stagioni nella classe regina. Nella quattro giorni europea ci si giocherà anche una grossa fetta del titolo Costruttori. Hyundai vuole tentare l’allungo decisivo e schiera sulla terza i20 Mikkelsen (che lo scorso anno ha celebrato proprio al CER il suo secondo titolo WRC2), al fianco di Neuville e Tanak. Toyota, orfana di Rovanpera, vuole invece ricucire lo strappo di 17 punti dai rivali coreani con Ogier, Evans e il rientrante Katsuta. Grande curiosità anche per le performance di Sami Pajari, al debutto su asfalto con la Yaris Rally1, e per il sempre più sorprendente Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1).

Rally Europa Centrale, il programma su Sky:



GIOVEDì 17/10

15.00 PS1 “SSS Velká Chuchle” su Sky Sport Arena

SABATO 19/10

09.00 PS10 “Beyond Borders 1” su Sky Sport F1

15.30 PS13 “Beyond Borders 2” su Sky Sport F1

DOMENICA 20/10

10.30 PS16 “Passauer Land 1” su Sky Sport 251

13.00 PS18 Power Stage “Passauer Land 2” su Sky Sport F1