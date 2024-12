Maurizio Salvadori, imprenditore e patron del team Trident, torna a parlare con un video sul canale YouTube del figlio Luca, morto a 32 anni lo scorso 14 settembre durante le prove dell’IRRC a Frohburg, in Germania. Dopo aver ringraziato per i tantissimi messaggi ricevuti e aver annunciato la creazione di un luogo per ricordare Luca nella sede della factory di Trident, visitabile dal pubblico, nel video Maurizio Salvadori spiega, con compostezza ma in modo molto fermo, la sua iniziativa legale, intrapresa in Germania contro gli organizzatori della gara, mostrando anche una video ricostruzione in 3d dell’incidente realizzata grazie al contributo di Dainese. Un duro atto di accusa nei confronti delle misure di sicurezza previste nella gara, con una dimostrazione grafica di come siano state fatali a Luca delle barriere ritenute irregolari e di come invece si sarebbe potuta evitare la tragedia posizionando in modo corretto le protezioni. Una causa legale, spiega Salvadori, fatta per migliorare la sicurezza nelle gare stradali e per impedire che altri incidenti possano avere conseguenze tragiche come accaduto per il figlio Luca. Per ottenere giustizia e verità su quanto accaduto e fare sì che le gare stradali abbiano le misure di sicurezza adeguate.