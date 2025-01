Africa Eco Race, Cerutti riparte da una vittoria

Lo special stage si è tenuto sulle rive dell'oceano in uno scenario davvero spettacolare, su un terreno sabbioso molto soffice, tecnicamente impegnativo e con note molto ravvicinate. La prova non poteva essere più completa nonostante il chilometraggio limitato e Cerutti, che ha aperto la speciale, non ha deluso le aspettative. Ottima anche la prova di Botturi, con il pilota di Lumezzane capace di prendere Pal Anders Ullevalseter e passarlo. Veloce e solo un poco impreciso Tarres, mentre tutti gli altri hanno accusato distacchi ben più importanti. Nota di merito per Pietro Filippi: il rookie di Solarys Racing (Kove 450) ha raccolto un ottimo sesto posto, iniziando nel migliore dei modi la sua Africa Eco Race. Sfortuna invece per Matteo Bottino - che si è dovuto fermare per liberare la ruota posteriore da un cavo metallico- ma soprattutto per Marco Menichini (Aprilia) caduto ad appena 200 metri dal traguardo: per lui una brutta botta allo zigomo e alla mano sinistra.