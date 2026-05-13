500 Miglia di Indianapolis, la qualifica più veloce del mondo è su Sky Sport

I protagonisti della Indy500

Contando sul successo dell’anno scorso, il quattro volte campione IndyCar Alex Palou non può che fare da riferimento, avendo peraltro il lusso di guardare tutti dall’alto verso il basso nella classifica piloti, nella quale comanda con 27 punti di vantaggio su Kyle Kirkwood. Lo spagnolo è già partito in Pole - facendosi valere nelle qualifiche del 2023 – e nella prima sessione di prove ha stampato la miglior velocità. Tra i 33 iscritti troviamo veterani e leggende, a partire da chi torna in pista per correre esclusivamente la 500 Miglia di Indianapolis. Ci riferiamo a Hélio Castroneves, che condivide il record di 4 successi con A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears, puntando al quinto sigillo con Meyer Shank Racing. In gara anche Takuma Sato, tornato al volante della Dallara-Honda del team Rahal per aggiungere la terza Indy500 a quelle conquistate nel 2017 e 2020. Tra i piloti che hanno fatto la doccia con l’iconico latte dell’Indiana anche Ryan Hunter-Reay, vincitore nel 2014, non più impegnato a tempo pieno, ma in pista a Indianapolis con i colori Arrow McLaren. Passando ai vincitori in attività, al di là di Palou la 110ima 500 Miglia di Indianapolis conta in gara Josef Newgarden, primo sia nel 2023 che nel 2024 e spinto dalla necessità di cancellare quanto accaduto l’anno scorso, quando lui e il Team Penske finirono nell’occhio del ciclone per delle modifiche non approvate alle Dallara-Chevrolet. Puntano al bis, invece, Scott Dixon, vincitore nel 2008, così come Alexander Rossi (2016, da esordiente), Will Power (2018) - alla prima Indy500 con Andretti – e Marcus Ericsson, galvanizzato dal dolce ricordo del successo ottenuto nel 2022 contro quel Pato O’Ward che ha voglia di dare una sferzata alla propria carriera, cercando di portare a casa la prima Indy500 e, al contempo, rifarsi da quanto accaduto nel 2022 e soprattutto nel 2024, quando perse la grande corsa a due curve dalla fine, piegato da Newgarden. Quanto alle qualifiche, il record assoluto appartiene a Rick Mears con 6 Pole, ma Scott Dixon è nella sua scia a quota 5. Hélio Castroneves è già stato in Pole 3 volte (l’ultima nel 2009), così come Ed Carpenter, che per l’occasione si cala di nuovo nell’abitacolo della sua macchina. Menzione d’onore per Prema, in Pole Position l’anno scorso in una giornata memorabile per Robert Shwartzman e tutto il team veneto. Purtroppo, le difficoltà non hanno permesso alla squadra italiana, non più guidata dalla famiglia Rosin, di continuare in IndyCar, ma il ricordo della Pole del 2025 resta nitido ed emozionante.