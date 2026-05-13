500 Miglia di Indianapolis, la qualifica più veloce del mondo è su Sky Sport

500 Miglia di Indianapolis, la qualifica più veloce del mondo è su Sky SportMotori Foto Penske Entertainment - James Black
La IndyCar è di casa a Indianapolis, dove sono iniziate le due, magiche settimane della 500 Miglia di Indianapolis. Domenica 17/5 le qualifiche su Sky Sport F1 e in streaming su NOW dalle ore 22:00 per guadagnare la Pole in vista della 110ima edizione, al via domenica 24/5 alle 18:30
Prima della grande corsa, la cui tradizione risale al 1911, i 33 piloti della IndyCar si preparano a lanciarsi nelle qualifiche più veloci del pianeta, andando a caccia della Pole Position della 110ima 500 Miglia di Indianapolis a quasi 390 km/h La lotta per guadagnarsi la partenza dal palo culmina con le tre sessioni al via dalle ore 22:00 di domenica 17 maggio, tutte trasmesse in diretta su Sky Sport F1.
Trattandosi di un evento speciale, anche il format deve distinguersi non solo dalle classiche gare della IndyCar, ma anche rispetto a tutte le altre categorie del motorsport. A seguire le prove (attualmente in corso) saranno le qualifiche del sabato, nelle quali verranno definite le posizioni dalla 16esima alla 33ima. Non avendo superato il limite di 33 auto, quest’anno non ci sarà la tanto temuta Last Chance Qualifying, tagliola che negli anni ha eliminato dalla gara anche nomi importanti, tra cui Fernando Alonso nell’edizione 2019. Il buco della Last Chance Qualifying è stato così riempito aggiungendo una sessione di domenica. Questo, quindi, il programma dell’attività in pista, tutto in diretta su Sky Sport a partire dalle ore 22:00 di domenica 17/5:
- Ore 22:00: Final 15. I piloti che hanno chiuso le qualifiche del sabato tra il 10° e 15° posto scendono in pista uno per volta per quattro giri ciascuno. Chi si piazza tra il 10° e 12° posto accede alla fase successiva, la Top12 Qualifying. Definite, quindi, le posizioni in griglia tra la 13esima e 15esima casella.
- Ore 23:00: Top12 Qualifying. Sempre quattro giri a testa, da svolgere in solitaria. L’obiettivo per tutti è artigliare almeno il 6° posto per entrare nella Fast 6 e lottare per la Pole. Definite le posizioni dal 7° al 12° posto.
- Ore 00:30: Fast 6. Il turno in cui ci si contende la Pole Position più veloce dell’anno. Anche in questo caso ogni pilota ha un singolo tentativo, sempre composto da quattro giri filati. Si stabiliscono le posizioni dal 1° al 6° posto.
I protagonisti della Indy500
Contando sul successo dell’anno scorso, il quattro volte campione IndyCar Alex Palou non può che fare da riferimento, avendo peraltro il lusso di guardare tutti dall’alto verso il basso nella classifica piloti, nella quale comanda con 27 punti di vantaggio su Kyle Kirkwood. Lo spagnolo è già partito in Pole - facendosi valere nelle qualifiche del 2023 – e nella prima sessione di prove ha stampato la miglior velocità. Tra i 33 iscritti troviamo veterani e leggende, a partire da chi torna in pista per correre esclusivamente la 500 Miglia di Indianapolis. Ci riferiamo a Hélio Castroneves, che condivide il record di 4 successi con A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears, puntando al quinto sigillo con Meyer Shank Racing. In gara anche Takuma Sato, tornato al volante della Dallara-Honda del team Rahal per aggiungere la terza Indy500 a quelle conquistate nel 2017 e 2020. Tra i piloti che hanno fatto la doccia con l’iconico latte dell’Indiana anche Ryan Hunter-Reay, vincitore nel 2014, non più impegnato a tempo pieno, ma in pista a Indianapolis con i colori Arrow McLaren. Passando ai vincitori in attività, al di là di Palou la 110ima 500 Miglia di Indianapolis conta in gara Josef Newgarden, primo sia nel 2023 che nel 2024 e spinto dalla necessità di cancellare quanto accaduto l’anno scorso, quando lui e il Team Penske finirono nell’occhio del ciclone per delle modifiche non approvate alle Dallara-Chevrolet. Puntano al bis, invece, Scott Dixon, vincitore nel 2008, così come Alexander Rossi (2016, da esordiente), Will Power (2018) - alla prima Indy500 con Andretti – e Marcus Ericsson, galvanizzato dal dolce ricordo del successo ottenuto nel 2022 contro quel Pato O’Ward che ha voglia di dare una sferzata alla propria carriera, cercando di portare a casa la prima Indy500 e, al contempo, rifarsi da quanto accaduto nel 2022 e soprattutto nel 2024, quando perse la grande corsa a due curve dalla fine, piegato da Newgarden. Quanto alle qualifiche, il record assoluto appartiene a Rick Mears con 6 Pole, ma Scott Dixon è nella sua scia a quota 5. Hélio Castroneves è già stato in Pole 3 volte (l’ultima nel 2009), così come Ed Carpenter, che per l’occasione si cala di nuovo nell’abitacolo della sua macchina. Menzione d’onore per Prema, in Pole Position l’anno scorso in una giornata memorabile per Robert Shwartzman e tutto il team veneto. Purtroppo, le difficoltà non hanno permesso alla squadra italiana, non più guidata dalla famiglia Rosin, di continuare in IndyCar, ma il ricordo della Pole del 2025 resta nitido ed emozionante.
La prima 500 Miglia di Mick Schumacher
Nel luogo in cui Michael ottenne 6 vittorie nel GP degli Stati Uniti di Formula 1, tutte con Ferrari, Mick Schumacher si prepara a correre la prima Indy500 della carriera in forze al Rahal Letterman Lanigan Racing, peraltro con un casco che rende omaggio alla gesta del padre. L’inizio dell’avventura in IndyCar non è stato facilissimo per il tedesco, che ha svelato di aver sofferto una mini-frattura al polso nell’incidente occorso al via del GP di St. Petersburg. Mick Schumacher ha solo un precedente negli ovali, la gara corsa a Phoenix nel marzo scorso, nella quale ha ben figurato piazzandosi al quarto posto in qualifica, perdendo poi posizioni in gara a causa di un pit stop molto lungo. La sfida di Indianapolis è sicuramente stimolante e, dopo un avvio problematico, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per cambiare rotta. Appuntamento imperdibile alle ore 22:00 di domenica 17/5 su Sky Sport F1 per le qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis, in live streaming anche su NOW