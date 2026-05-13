24 Ore Nurburgring, Mirko Bortolotti: "Ogni secondo perso non lo recuperi più"

Si avvicina sempre di più alla 24 Ore del Nurburgring, in programma dalle ore 15 di sabato 16 maggio e in diretta integrale sul canale YouTube di Sky Sport F1. Mirko Bortolotti, uno dei piloti che prenderà parte alla gara, ha presentato i temi della corsa: dal meteo alla strategia di gara, fino alla presenza di Max Verstappen, entriamo nel dettaglio della 24 Ore del Nurburgring insieme a Mirko Bortolotti 24 ORE DEL NURBURGRING, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Il weekend della 24 Hours Nürburgring è pronto a entrare nel vivo e tra i grandi protagonisti attesi all’Inferno Verde c’è anche Mirko Bortolotti, al volante della Lamborghini Huracán GT3 EVO2 del Red Bull Team ABT. Il campione DTM 2024 - primo italiano a riuscirci 31 anni dopo Nicola Larini - e vincitore in carica della 24 Hours of Spa 2025 ci ha raccontato tutta la complessità di una gara unica al mondo, tra meteo imprevedibile, traffico infinito e oltre 160 vetture in pista. “È una delle gare più importanti e sentite dell’anno”, ha spiegato Bortolotti. “Ci sarà un sold out incredibile, quindi sarà un weekend frenetico ma anche bellissimo da vivere. Sono quelle gare che ogni pilota vuole fare”. Per il pilota italiano, la 24 Ore del Nürburgring resta diversa da qualsiasi altra gara endurance: una sfida tecnica e mentale dove ogni dettaglio può cambiare tutto nel giro di pochi minuti. “È una gara tostissima. Il meteo è una grandissima incognita rispetto ad altre 24 Ore, abbiamo più compound a disposizione e tantissime categorie in pista. Il traffico è continuo e bisogna gestire tutto alla perfezione”.

"L'obiettivo è imparare dagli errori passati e fare meglio" A rendere unico il Nürburgring è soprattutto la natura estrema del circuito da oltre 25 chilometri, dove le condizioni possono cambiare radicalmente da un settore all’altro. “La pista è lunghissima, passi davanti ai box ogni otto minuti. Magari in una parte piove e nell’altra no: prendere la decisione giusta al momento giusto può farti vincere o perdere la gara. Nel 2020 abbiamo perso fermandoci un giro troppo tardi per cambiare gomme”. Bortolotti ha poi sottolineato una delle grandi differenze regolamentari rispetto ad altre endurance: l’assenza della safety car. “Non hai neutralizzazioni vere e proprie. Ci sono soltanto slow zone e bandiere gialle. Questo significa che ogni secondo perso è realmente perso. Non recuperi più nulla come invece succede in altre gare dove il gruppo si ricompatta. Se guardi la gara nel suo insieme, è una vera 24 Ore sprint”. Nonostante la tradizione tedesca sembri favorire marchi come BMW, Mercedes-AMG o Porsche, il pilota Lamborghini è convinto che il potenziale per vincere ci sia. “Statisticamente forse abbiamo fatto più fatica delle tedesche, ma il potenziale c’è sempre stato. Negli ultimi anni ci è mancato qualcosa per concretizzare. L’obiettivo è imparare dagli errori passati e fare meglio”. La Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ha già mostrato velocità sul Nordschleife, soprattutto nei test e nelle qualifiche precedenti alla gara. "Abbiamo un pacchetto competitivo per giocarci la vittoria. Però questa è una gara speciale: non puoi mai sapere davvero chi sarà la macchina da battere. Conta stare fuori dai problemi, non avere guasti e prendere le decisioni giuste”.