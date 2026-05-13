Ducati, Dall'Igna: "A Le Mans weekend maledetto, ma le basi sono solide"

Tramite un post sul suo profilo LinkedIn, Gigi dall'Igna ha commentato il weekend di Le Mans, in cui la Ducati non ha portato nemmeno una moto sul podio. Il General Manager della Rossa ha comunque elogiato Marc Marquez, caduto durante la Sprint, e Pecco Bagnaia, scivolato durante la gara della domenica. La MotoGP torna nel weekend del 15-17 maggio a Barcellona, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Gigi Dall'Igna ha parlato del difficile weekend di Le Mans per la Ducati nel consueto recap del weekend postato su LinkedIn, che si apre con i complimenti all'Aprilia, che ha ottenuto la sua prima storica tripletta in MotoGP: "Un altro giorno difficile in un weekend in cui i nostri avversari si sono dimostrati più forti che mai: congratulazioni a loro . L'1-2 Ducati in qualifica e i feedback positivi dei nostri piloti certamente portavano ad un esito diverso. Le Mans, invece, ha portato ad una situazione completamente ribaltata rispetto alle nostre aspettative. I primi segni di questo weekend "maledetto" sono apparsi durante la Sprint Race con lo spaventoso incidente di Marc Marquez, e hanno preso definitivamente forma con la scivolata di Pecco nella gara lunga - un episodio che ci ha tagliati fuori, facendoci chiudere una domenica deludente con 0 punti".

"L'incidente di Marquez evidenzia ulteriormente il suo talento"

Il direttore generale di Ducati Corse ha cercato di riportare la calma nel mondo Ducati: "Adesso dobbiamo analizzare con calma la situazione generale. Al di là della sfortuna, le basi rimangono solide, con l'incidente che rappresenta l'unico vero dramma competitivo. La parola chiave è 'consapevolezza': dobbiamo migliorare senza dubbio, ma dobbiamo anche riconoscere gli aspetti positivi nella prestazione collettiva. Non avremmo potuto chiedere di più a Pecco; ha dato tutto. Non partiva dalla pole position dalla Malesia, ma ha mantenuto un ritmo estenuante per tutto il weekend. Nello Sprint ha trovato subito il suo ritmo, a differenza di Marc, che non era al 100%... e ora tutti ne conosciamo il motivo! - dice dall'Igna, che ha elogiato il pilota spagnolo dopo il brutto incidente di sabato -. La notizia dell' intervento chirurgico alla spalla di Marc sottolinea ulteriormente il suo immenso talento, considerando le sue prestazioni finora, rendendo il suo incredibile nuovo record a Le Mans ancora più straordinario. Semplicemente eccezionale". Su Bagnaia, invece, l'ingegner Dall'Igna ha detto: "Pecco aveva il passo del vincitore, anche durante il GP, ha corso da protagonista, dimostrando grande feeling con la moto e sfoggiando la tenacia e la classe dei suoi giorni migliori. Ha lottato duramente per il secondo posto, ma a tratti sembrava in grado persino di portarsi in testa. Questo non fa che aumentare il rammarico di non averlo visto concludere la sua corsa tra i primi".

Dall'Igna ha parlato anche di Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso quarto in Francia: "Una nota positiva, come sempre, per Diggia: ancora una volta, è stato il miglior pilota Ducati. Il suo quarto posto, dopo una brillante rimonta, è un'ulteriore prova della sua maturità e della sua costanza di rendimento".

Il messaggio del direttore generale si chiude con un appello di speranza per l'immediato futuro della Ducati: "Quando tutto sembra andare storto, è facile perdere di vista gli aspetti positivi. Dobbiamo invece ripartire da questi, confidando nel lavoro che stiamo svolgendo e seguendo i segnali incoraggianti visti qui in Francia. La vera sfida inizia ora: ritrovare il nostro solito entusiasmo anche in circostanze avverse, dando il massimo per la nostra ripresa. Da un lato, abbiamo un Pecco ritrovato e il suo sorriso; dall'altro, il rammarico di non avere Marc con noi a Montmelò, sapendo che saremo svantaggiati. In ogni caso, non vediamo l'ora di rivederlo in pista con noi. Inviamo al nostro Campione i più calorosi auguri di pronta e completa guarigione, con un grande abbraccio da tutto il Team! Dai Ducati!"