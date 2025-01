Il pilota Yamaha torna in testa alla classifica grazie alla vittoria nella quarta tappa. Terza posizione di giornata e nella generale per il norvegese Pal Anders Ullevalseter GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Cerutti infligge un colpo e Botturi risponde: il copione di questa Africa Eco Race è stato rispettato anche nella quarta tappa di 499 chilometri, da Touizgui a Laayoune. Il compito per il pilota Yamaha non è stato semplice: partito a 3 minuti dall'avversario, ha dovuto recuperare il divario sulle piste veloci della regione di Smara (foto Rally Cool). Mentre il paesaggio cambiava, mutando da uno scenario di monti e roccia alle distese di sabbia che preannunciano l'ingresso nel Sahara, Botturi ha cucito lo strappo e ancora una volta i due campioni hanno tenuto una media inavvicinabile per tutti gli altri (89 chilometri orari).

Il pilota Yamaha si è aggiudicato la speciale con 2'50” di vantaggio su Cerutti, nella generale è così tornato in testa con 1'28” sull'avversario. Il terzo posto di giornata è stato conquistato da Pal Anders Ullevalseter (KTM) che si è fatto valere negli ultimi 100 chilometri di difficile navigazione. L'assenza di punti di riferimento e le tracce incerte non hanno messo in crisi il norvegese, risalito fino alla terza posizione anche nella overall (1h34'19” il suo distacco).

Giornataccia invece per Francesco Montanari, che proprio per un errore nella lettura del road book ha perso diverso tempo, concludendo la tappa 21esimo e scivolando al quinto posto nella generale, dietro a Guillaume Borne (Husqvarna). Non è comunque un caso che la classifica abbia preso l'attuale fisionomia, con il podio occupato da tre degli ultimi quattro vincitori della gara africana. Giorno dopo giorno, le difficoltà tecniche si sommano e a turno tutti gli outsider incappano in qualche défaillance.

Parziale consolazione in casa Aprilia grazie al quinto posto di tappa di Marco Menichini, che ha anche quasi recuperato completamente dalla brutta botta allo zigomo del primo giorno. Il pilota toscano ora è al sesto posto, primo tra gli under 25.

Tra le auto/SSV, terza vittoria consecutiva per Fretin-Duple (Century CR6), ancora una volta davanti a Ouredniceck-Bartak su Toyota Hilux e a Vronings-Berghmans (Red Lined VK56). L'equipaggio belga ora insegue i francesi con 30'26” di ritardo, mentre i cechi hanno un distacco di 42'46”. Tra i truck, successo di tappa dell'Iveco di Van Groningen, ma Zuurmond (MAN) mantiene la leadership con ben un'ora, 50 minuti e 55 secondi sugli avversari.