Dakar, al-Rajhi vince '48 ore'. Lategan leader

Il saudita si impone nella super tappa di 967 chilometri, disputata in due giorni. Secondo il sudafrianco Lategan, che si conferma leader. Un'ora e 35 minuti di ritardo per Carlos Sainz senior. Nelle moto continua il dominio dell'australiano Sanders, che allunga ancora in classifica sugli inseguitori

Il pilota saudita Yazeed al-Rajhi, su Overdrive, ha vinto la seconda tappa della Dakar 2025 sezione auto, che si svolge in Arabia, chiudendo davanti a tutti la temuta "48 ore". Per Carlos Sainz senior, vincitore dell'edizione 2024, un'ora e mezzo di ritardo. Si trattava di una tappa 'monstre' di 967 km, ripartita su due giorni. Al Rajhi l'ha completata in 10 ore, 56 minuti e 54 secondi, scontando anche una penalità di 2 minuti per eccesso di velocità. A 4'16 e' giunto il sudafricano Henk Lategan, che resta in testa alla classifica generale. Dopo un ribaltamento nel quale è stata danneggiata la sua Ford Raptor, Sainz ha accumulato un ritardo di 1 ora e 35 minuti.

Sanders dominatore nelle moto

L'australiano Daniel Sanders sempre più protagonista nelle moto. Il pilota Ktm ha conquistato il prologo e le prime due tappe fin qui disputate. Sanders - al termine della '48 ore' da 967 km - ha inflitto 7'37" a Skyler Howes e 7'41" a Tosha Schareina, entrambi piloti Honda. L'australiano ha così continuato ad allungare sugli inseguitori , portando il suo vantaggio nella classifica generale a 12'36" su Howes.