Dakar, auto: il 19enne Variawa vince 3^ tappa

Moto, lo spagnolo Santolino vince la 3/a tappa

Lo spagnolo Lorenzo Santolino ha vinto in moto la terza tappa del rally Dakar in Arabia Saudita, categoria che resta dominata da Daniel Sanders nella classifica generale. In sella alla sua Sherco, il motociclista 37enne ha conquistato la prima vittoria di tappa, in sette partecipazioni, al prestigioso rally-raid. Ha percorso la speciale di 327 km tra Bisha e Al Henakiyah in 3 ore 44'34", su un percorso accorciato di un quarto dagli organizzatori a causa del rischio di pioggia nella regione. Il podio delle due ruote è completato dagli americani Ricky Brabec e Skyler Howes (Honda), staccati di 4 minuti. Nella classifica generale provvisoria, l'australiano Sanders (KTM) mantiene il comando grazie alle sue tre vittorie di tappa consecutive, seguito da Skyler Howes e dal botswanano Ross Branch (Hero).