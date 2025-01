Arrivano i primi grandi ritiri nella categoria Touareg della Dakar : Ross Branch , Campione del Mondo in carica del Mondiale Rally Raid è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il botswano ha perso il controllo della sua Hero al 48° chilometro della speciale odierna ed è caduto , per poi essere evacuato in elicottero. Branch, che occupava la quarta posizione in classifica generale al momento dell'impatto, stava cercando di colmare il distacco che lo separava da Daniel Sanders , sinora leader e a caccia del suo primo trofeo Touareg, Tosha Schareina e Adrien van Beveren .

Non solo Branch: la Dakar perde anche Kevin Benavides

Il campione del Mondo in carica Rally Raid però non è il solo protagonista costretto al ritiro, in quanto anche Kevin Benavides, vincitore delle edizioni 2021 e 2023 ha deciso di abbandonare la gara. Benavides, che a inizio stagione era stato vittima di un grave incidente che gli aveva procurato diverse lesioni tra cui quella a una mano e per il quale era rimasto in coma per dieci giorni, era arrivato, come da lui stesso affermato, solo al 70% della sua condizione fisica all'alba di questa Dakar. Nonostante ciò, l'argentino di KTM aveva deciso di prendere parte alla gara fin quando, dopo aver concluso la prima settimana con un gap di tre ore e mezza dalla leadership, ha deciso di ritirarsi.