Altri ritiri alla Dakar: dopo la sesta tappa hanno rinunciato per motivi medici sia il duo Toby Price e Sam Sunderland (ex vincitori del trofeo Touareg con le moto) che Giniel De Villiers e Dirk Von Zitzewitz.

Non solo Ross Branch, campione del Mondo in carica del Mondiale Rally Raid e Kevin Benavides, vincitore della Dakar nel 2021 e 2023. Al termina della sesta tappa arrivano altri illustri ritiri: Toby Price e Sam Sunderland hanno alzato bandiera bianca a causa di un infortunio del co-pilota che ha impedito all'equipaggio di continuare in sicurezza il percorso alla Dakar. Giovedì, al termine della quinta tappa Sunderland era stato vittima di una commozione cerebrale. "Sammy (Sam Sunderland, ndr) ha subito una commozione cerebrale giovedì, che abbiamo tenuto nascosta perché voleva continuare da vero combattente qual è - ha affermato Price, convertitosi alle auto assieme a Sunderland dopo un passato per entrambi vincente nella categoria a due ruote -. Oggi abbiamo avuto un problema con la vettura che ci ha rispedito nella polvere con scarsa visibilità e Sammy ha preso un altro colpo alla testa, perdendo la vista e peggiorando la sua commozione cerebrale. Non credo sia giusto continuare perché abbiamo molto più da perdere che da guadagnare. Possiamo riparare le auto, ma non gli esseri umani. Sam è la mia famiglia, la sua salute viene prima di tutto".