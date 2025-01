Archiviata la giornata di riposo di ieri, i protagonisti della Dakar sono ritornati in gara nella sesta tappa della competizione, che conduceva dal bivacco di Ha'il a quello di Al Duwadimi: 605 km cronometrati di cui 171 su asfalto. Alla bandiera a scacchi, a trionfare nelle moto è stato Ricky Brabec , lo statunitense vincitore della scorsa edizione della competizione. Alle sue spalle, staccata di poco più di 23 secondi l'altra Honda di Adrien Van Beveren mentre terzo è J osé Carnejo su Hero, con la casa che peraltro ha visto l'uscita anticipata del Campione del Mondo in carica del Mondiale Rally Raid Ross Branch a causa di una caduta al chilometro quarantotto della tappa odierna. Ancora in testa alla generale Daniel Sanders , che oggi ha scelto di amministrare il vantaggio accumulato nelle prime cinque tappe chiudendo al nono posto e un vantaggio in termini di tempo sul suo primo inseguitore, Tosha Schareina (Honda) di 11' 46''. Terzo posto della classifica generale per Van Beveren, seguito dal vincitore della speciale odierna Brabec, poi Howes , Luciano Benavides , Quintanilla , Cornejo , Santolino e Edgar Canet , che è anche il leader della categoria Rally2.

Doppietta MINI X-Raid tra le auto

Al termine della sesta tappa, a trionfare tra le auto è Guillaume De Mevius, regalando così a MINI X-Raid la vittoria negli 829 chilometri odierni, con partenza dal bivacco di Ha'il e arrivo a Al Duwadimi. Il belga, vincitore grazie anche a una seconda parte di tappa superiore rispetto agli avversari, ha tagliato il traguardo dopo 4 ore, 34 minuti e 49 secondi. Dietro di lui l'altra MINI John Coopers Work di Joao Ferreira, che regala così una grande doppietta alla squadra. Sfortuna invece per l'altra vettura del team X-Raid, con Guerlain Chicherit e Alexandre Winocq costretti al ritiro a causa di un cappottamento al chilometro 16. Quanto all'ultimo posto sul podio, questo è stato agguantato da Nasser Al-Attiyah, unico pilota Dacia ancora in gara. L'obiettivo del qatariota è quello di rientrare in lotta per la vittoria, o quantomeno per il podio assoluto, impresa difficile considerato che tutti i suoi diretti avversari hanno chiuso alle sue spalle, distaccati di pochi secondi. Guy David Botterill è quarto, Yazeed Al Rajhi quinto, Rokas Baciuska sesto e a seguire il leader della generale Henk Lategan, completando così il poker di Toyota Overdrive. A seguire, Mattias Ekstroem che ha portato la prima Ford Raptor di Ford Performance M-Sport all'ottavo posto, Martin Prokop e Nani Roma, sempre su Ford. Delusione invece per Seth Quintero, solo 12° . Quanto alla classifica generale, comanda ancora Lategan/Cumming davanti ad Al Rajhi/Gottschalk (staccato di 7'16'') e Ekstroem/Bergkvist su Ford Raptor. Chiudono la top 5 Al-Attiyah/Boulanger e Guthrie/Walch.