Sarà Antonio Cairoli ad affiancare Jeremy Seewer nel MXGP del Trentino, in programma il prossimo 12 e 13 aprile sul circuito “Il Ciclamino” di Pietramurata. Il 9 volte campione del mondo non correva nel Mondiale MX dal GP d'Olanda dell'anno scorso

Il nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli è pronto a fare il suo ritorno in gara nell'appuntamento MXGP del Trentino , in programma il 12 e 13 aprile a Pietramurata, dove ha già effettuato negli ultimi mesi alcune sessioni di test per Ducati. Il pilota siciliano sostituirà Mattia Guadagnini , infortunatosi la scorsa settimana durante un allenamento in Sardegna, e correrà con Aruba Ducati insieme a Jeremy Seewer.

Cairoli: "Non era previsto, ma sarò pronto"

Nonostante il breve preavviso, Cairoli è determinato a dare il massimo. “Ho accettato con entusiasmo la richiesta di Ducati di correre in MXGP a Pietramurata in sostituzione di Mattia Guadagnini, a cui faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione - ha dichiarato -. Anche se non era previsto che io tornassi a correre così presto quest’anno, sfrutterò questi pochi giorni per allenarmi e farmi trovare nelle migliori condizioni il 12 e 13 aprile". L’evento sarà anche un’occasione per i tifosi oltre che di salutare la leggenda del motocross anche di celebrare il lancio della nuova Desmo450 MX di serie. Cairoli torna a correre nel Mondiale MX dopo l'ultima apparizione in Olanda nella scorsa stagione.