Sebastien Ogier conquista la sua decima vittoria al Rallye di Monte-Carlo, oltre che la 62esima totale in carriera. Dopo un inizio in salita il francese non ha avuto rivali, conquistando anche la Power Stage. Secondo Evans, terzo Formaux. Weekend da dimenticare per Thierry Neuville tra errori e guasti meccanici. Prossimo appuntamento in Svezia dal 13 al 16 febbraio

Un'altra storica vittoria. Sebastien Ogier trionfa al Rallye di Monte-Carlo per la decima volta in carriera, scrivendo così una nuova pagina di storia del Mondiale rally e raggiungendo la 62esima vittoria in carriera. Un inizio difficile, caratterizzato dall'errore di giovedì sera, poi la massima perfezione: ha attaccato quando necessario, ha gestito e infine ha anche trionfato, per soli tre decimi, nella Power Stage sul compagno di squadra Elfyn Evans (secondo nella classifica generale) grazie ad un ultimo tratto di speciale da urlo. Alle loro spalle Adrien Fourmaux, al primo rally con Hyundai Motorsport. Il pilota francese, dopo gli anni in Ford M-Sport punta al rilancio, visto anche l'ottimo feeling da subito trovato con la i20 Rally1. Giù dal podio invece Kalle Rovampera, rientrato a tempo pieno nel Mondiale dopo un anno da pilota part-time: il finlandese non ha brillato, ma grazie alla prova odierna è riuscito a strappare la quarta posizione a Ott Tanak. L'estone di Hyundai invece, dopo un sabato da assoluto protagonista che lo aveva riportato in lotta per il podio, non è riuscito a replicare le prestazioni messe a segno, complice anche una scelta di pneumatici errata prima del via della Power Stage. Sognava di concedere il bis Thierry Neuville, ma è stato un Rallye di Monte-Carlo da dimenticare per il campione del Mondo in carica, che ha chiuso sesto al traguardo. Il belga si è prima reso protagonista di un errore nella giornata di venerdì, sbattendo e rompendo la sospensione posteriore sinistra la mattina, poi ha sofferto, perlatro nello stesso punto, la foratura del pneumatico anteriore nel corso della speciale del pomeriggio. Ritirati invece gli altri due piloti di Toyota Gazoo Racing: Takamoto Katsuta è finito fuori strada impattando contro un arbusto mentre il debuttante Sami Pajari ha pagato a caro prezzo il passaggio su una lastra di ghiaccio, impattando contro le protezioni per poi finire fuori strada. Entrambi i piloti non hanno subito conseguenze. Chiude la classifica generale delle Rally1 Joshua McErlean, al debutto sulla Ford Puma, mentre il compagno di squadra Gregoire Munster è stato costretto al ritiro a causa di un guasto meccanico durante il trasferimento verso il Parco Assistenza terminata la prima tappa.