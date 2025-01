L'infortunio al dito, recentemente operato, non ha fermato Toprak Razgatlioglu che ha chiuso la prima giornata di test a Portimao in vetta alla classifica. Per il turco, 60 giri completati e il miglior tempo in 1:40.650, grazie anche a uno speciale guanto realizzato da Dainese che gli ha permesso di scendere in pista cercando di arginare, almeno in parte, il dolore. "Il dito è andato meglio del previsto dato che da subito sono andato forte" ha dichiarato Toprak ai canali Dorna chiusa la giornata. "Ho sentito un po' di dolore ma non molto. Ho staccato forte ed è andato tutto bene; non come prima ma sta andando meglio. Mi sono concentrato sulla mia moto dato che abbiamo provato delle novità e messa a punto. Non è stata una brutta giornata per me. Abbiamo provato tante cose. Giornate di test fondamentali, vista anche l'assenza in Andalusia e le tante componenti da provare in vista di una stagione che si promette ricca di competizione: "Questo è l’ultimo test prima di Phillip Island. Devo guidare la moto per capire il bilanciamento dato che si tratta di una nuova moto. Anche Mickey (Van der Mark, ndr) sta guidando la nuova moto ma ho bisogno di girare, il team attende anche i miei riscontri. Spero di non sentire alcun dolore in sella alla moto. Per me è importante per trovare della messa a punto o magari per migliorare per Phillip Island. Devo solo capire la moto e soprattutto non cadere! Ho due guanti speciali", ha chiosato Toprak, specificando anche come terminati i test farà subito ritorno in Turchia per continuare le terapie.