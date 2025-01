12 Ore di Bathurst 2025: Valentino Rossi e BMW sognano il podio con la nuova M4 GT3 Evo

Bathurst, Australia, Mount Panorama Circuit. Tutto è pronto per la 12h con partenza domenica alle 5:45 del mattino ora locale (sabato alle 19:45 ora Italiana) per il round inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge. La 2025 Meguiar's Bathurst 12 Hour è pronta a prendere il via in una delle piste più suggestive nel globo. Una gara spettacolare con tanti super protagonisti a ruote coperte chiamati a dare spettacolo per una metà giornata in un circuito che mette a dura prova portando al limite la resistenza fisica e la concentrazione dei piloti. 6.213 metri per 23 curve, la montagna australiana è di fatto un circuito unico al mondo con il suo 'salire e scendere' dal massiccio dal quale prende il nome. Una serie di curve a 'esse' cieche in discesa , la carreggiata old style molto stretta e i muri vicinissimi all'asfalto rendono le 12 ore impegnative e mai banali, dove lo sfiorare ma non colpire le barriere diventa fondamentale per avere la meglio sui propri avversari.