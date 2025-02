XCAT 2025, Victory domina gara 2 a Fujairah. RISULTATI

Netta vittoria per l’equipaggio emiratino di Salem Al Adidi e Eisa Al Ali nella gara due del gran premio di Fujairah , gara d’esordio stagionale del campionato del mondo XCAT 2025 . Dopo il successo della barca di Sharjah in gara uno, protagonista di uno spettacolare incidente fortunatamente senza conseguenze nel corso delle qualifiche, l’equipaggio di Victory ha dominato senza praticamente rivali la gara 2. Partenza perfetta e soprattutto un controllo della gara esemplare, hanno costretto il team GB a desistere negli ultimi giri, accontentandosi della seconda posizione. Buona la gara della barca pilotata dai due italiani Rosario e Giuseppe Schiano di Cola, che in realtà rappresentavano il team di casa, visto che il loro sponsor è stato proprio l’Emirato di Fujairah.

Viste anche le condizioni del mare, particolarmente mosso e molto ventoso, che hanno penalizzato particolarmente l’imbarcazione costruita dal cantiere americano e unica del paddock. L’equipaggio italiano ha mantenuto la terza posizione, conquistata con una buona partenza ed è riuscita a portare a casa un ottimo podio che consente loro di rimanere incollati alla terza posizione in classifica con un ritardo di 24 punti da Victory. Il campionato ha messo in evidenza un altissimo livello competitivo, grazie anche ai ritorni eccellenti di alcuni professionisti e vede racchiusi in pochissimi decimi almeno sei top team. Purtroppo, dopo l’incidente della mattina hanno preso il via e si sono subito ritirati per noi tecniche i piloti dell’equipaggio Sharjah. Ritirato anche prima del via il secondo equipaggio italiano.