La IndyCar arriva in California per la prima edizione del Thermal Club GP, l’anno scorso teatro della 1$ Million Challenge vinta da Palou, attuale leader della classifica. Qualcuno riuscirà a fermare il binomio Palou-Ganassi? Gara live domenica 23/03 alle 20:10 su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW

Da Resort per i track-days ad evento speciale extra-campionato, per poi trasformarsi in un Gran Premio vero e proprio: nell’arco di pochi anni il Thermal Club è così riuscito a trovare spazio nel calendario della NTT IndyCar Series, serie impegnata questo fine settimana nel circuito californiano per il secondo round stagionale. Sede della $1 Million Challenge nel 2024, la pista da 3 miglia (4,9 km) e 17 curve è pronta ad ospitare la spettacolare serie americana, che ha iniziato la nuova stagione con il successo di Alex Palou in quel di St. Petersburg. Il campione in carica ha peraltro un legame particolare con il suggestivo tracciato situato nella Coachella Valley avendo vinto l’All-Star Race dell’anno passato, evento che la IndyCar ha sfruttato per sperimentare nuovi format e capire se la pista potesse rispettare i requisiti minimi per un Gran Premio. La risposta si è rivelata affermativa ed ecco che l’organizzazione ha messo in piedi una corsa da 65 giri valida per il campionato 2025.

Pista promossa, tante incognite sulla strategia

A conti fatti si tratta di un tracciato considerato appagante dalla maggior parte dei piloti grazie al perfetto equilibrio tra dislivelli accentuati e sequenze di curve molto veloci, tra cui citiamo il tratto che va dalla curva 7 alla 13. Non mancano di certo le staccate decise, punti di sorpasso più che validi, mentre è tutta da scoprire la gestione di gomme e carburante. Possono sicuramente aiutare i dati raccolti nel test pre-stagionale del 2023, così come quello svolto poco prima della 1$ Million Challenge, ma molte cose sono cambiate, soprattutto con l’inserimento della tecnologia ibrida. Tuttavia, c'è chi ha avuto modo di provare nell’affascinante resort: parliamo di Prema, Andretti e Dale Coyne, tre squadre che a fine gennaio hanno inaugurato il 2025 proprio al Thermal. A tal proposito, nello stesso test Prema ha acceso i motori Chevrolet per la prima volta, dimostrandosi già molto solida. Potendo contare sulle informazioni raccolte nel test di gennaio la squadra italiana si aspetta che il Thermal Club possa offrire qualche sorriso in più. L’esordio a St. Petersburg è andato tutto sommato bene sia per Callum Ilott che per Robert Shwartzman, al 19° e 20° posto sotto la bandiera a scacchi e bravi a non commettere errori nel primo GP. Nella trasferta californiana vedremo se la squadra della famiglia Rosin riuscirà a mettere insieme quegli elementi che, almeno singolarmente, hanno convinto piloti e squadra fin qui, tra cui figura il buon passo gara, nella speranza che alcuni problemi non si ripresentino, come ad esempio l’avaria alla radio di Shwartzman.

Palou il pilota da battere Passando alle forze in campo, Alex Palou e Chip Ganassi Racing arrivano estremamente galvanizzati dalla vittoria di St. Petersburg, a cui si è aggiunto il 2° posto di Scott Dixon, rallentato da alcuni problemi di comunicazione radio. Avendo dimostrato una grande efficacia nella All-Star Race del 2024 Ganassi non può che assumere il ruolo della squadra favorita, ma sicuramente Penske, Andretti e Arrow McLaren avranno le giuste carte da giocare. Sarà imperativo fare bene soprattutto per Will Power, ritiratosi nel primo giro di St. Petersburg, così come per Colton Herta e Pato O'Ward, il primo beffato da un problema al rifornimento mentre il secondo solamente 11° dopo una qualifica opaca e una foratura in gara. Un bel punto di domanda interesserà anche Josef Newgarden, il cui obiettivo è tornare in forma nei circuiti permanenti, piste nelle quali ha faticato nelle ultime stagioni. Restando in casa Penske, occhi puntati su Scott McLaughlin, la cui forza nelle piste permanenti è ormai appurata.

Il test a Barber Durante la pausa tra St. Petersburg ed il Thermal Club la IndyCar non è rimasta ferma. L'11 marzo, infatti, otto squadre su 11 hanno effettuato una giornata di test nel Barber Motorsport Park, giornata in cui Will Power è stato il più rapido grazie al tempo di 1:07.720, stampato nel pomeriggio. Prema tra le squadre più attive in pista grazie ai 90 giri di Ilott e i 96 di Shwartzman, 10 in meno di Santino Ferrucci, passista di giornata con 106 giri in archivio. Anche Abel, esordiente del team Coyne, ha approfittato del test per fare esperienza accumulando ben 101 giri. Giornata da dimenticare per Felix Rosenqvist, nella mattina uscito di pista in curva 2 e nel pomeriggio sfortunato protagonista di un forte impatto contro le barriere nella prima curva, incidente da cui è uscito illeso. Assente Ganassi, che ha in programma un test a Indy a fine mese, così come Andretti e Juncos.