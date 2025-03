Indycar, super Palou: McLaren battute nel finale

Al Thermal Club va in scena un’altra masterclass di Palou, che beffa McLaren e vince ancora. Gara difficile per Prema, mentre Power mette in scena una bella rimonta

Alex Palou ha conquistato anche il Thermal Club vincendo il secondo round della IndyCar 2025 al termine di una corsa inizialmente controllata dalle Arrow McLaren di Pato O’Ward e Christian Lundgaard, rispettivamente al 1° e 2° posto fino a quando, nell’ultimo stint, Palou ha montato un treno di gomme morbide nuove, decisamente più competitive delle dure scelte da McLaren. Sfruttando a dovere la strategia costruita da Chip Ganassi Racing, lo spagnolo ha prima scavalcato Lundgaard in un duello a colpi di incroci, poi ha recuperato ben 9 secondi su O’Ward, attaccando e superando agilmente il messicano al 56° dei 65 giri. Controllato a dovere il degrado, Palou si è così involato verso la 13esima vittoria della carriera, la seconda consecutiva, dimostrandosi imbattibile in questo inizio di campionato.

L’uso della gomma più soffice O’Ward e Lundgaard (al primo podio con il nuovo team) hanno provato in tutti i modi a fermare il 27enne catalano, ma la mescola dura non ha fornito ai due portacolori Arrow McLaren gli strumenti giusti per difendersi, anche a causa di tempi più alti di circa 2/3 secondi rispetto alla morbida. In sostanza, il primo GP nella storia del Thermal Club è ruotato intorno all’uso della gomma più soffice che, se gestita con dovizia, si è rivelata il miglior compromesso tra velocità e durata. Palou e Ganassi sono stati i migliori ad interpretarla, piegando una McLaren che sperava di convertire la prima fila delle qualifiche in doppietta. Nonostante la beffa, il team diretto da Tony Kanaan ha portato a casa punti pesanti ed è stato l’unico a tenere testa alla coppia Palou-Ganassi.

Prima volta dal 2020 senza Pace Car in pista La corsa è stata tutto sommato regolare, addirittura priva di caution. Per la prima volta dall’Harvest GP di Indianapolis del 2020, infatti, la Pace Car non è entrata in pista e, di conseguenza, non ci sono state grandi occasioni per chi sperava di rimanere vicino a Palou ed alle due Arrow McLaren. Tuttavia, non sono mancati gli incidenti, come l’incredibile contatto prima del via tra DeFrancesco (penalizzato con un drive-through) e la Penske di McLaughlin, protagonisti di uno scontro verbale molto acceso nel post-gara, o la tamponata della Prema di Callum Ilott nei confronti dell’auto gemella di Robert Shwartzman, con il primo a farne le spese dovendo rientrare ai box per riparare i danni. Se McLaughlin si è dovuto ritirare dopo aver provato a chiudere la corsa, Shwartzman ha proseguito chiudendo la gara al 22° posto nonostante un’avaria all’ibrido e Ilott, attardato di un giro, si è accontentato del 26° posto, affermando nel post-gara che il ritmo lo avrebbe potuto portare in Top10.