Questo fine settimana prende il via il GT World Challenge 2025. Tante sono le novità che caratterizzeranno la stagione. Ritorna dopo 11 anni di lontananza dalla pista Corvette con la compagine dello Steller Motorsport. BMW porterà una versione aggiornata della M4 GT3. E per Valentino Rossi un wild card a Misano

Come consuetudine la gara inaugurale scatterà questo weekend al Paul Ricard con la 1000 km valida per la prima endurance dell'anno. Per le 59 vetture che competono nell'Endurance Cup, la stagione proseguirà con altri 4 appuntamenti tutti europei: Monza, 24 Ore di Spa, Nurburgring e Barcellona. Le 41 macchine del Campionato Sprint invece si sfideranno nei circuiti di Brands Hatch, Zandvoort, Misano Magny Cours e Valencia. La prima novità di questo 2025 riguarda il ritorno di Corvette (assente dal 2014) con la compagine dello Steller Motorsport. Sarà invece importante per AF Corse difendere il titolo conquistato in PRO Endurance nell'ultimo round della passata stagione da Pier Guidi, Rigon e Rovera a bordo della Ferrari 296 GT3. Il comasco Matteo Carioli scenderà in pista a bordo della Mercedes AMG GT3 di Mann-Filter Team, affiancando i due campioni Sprint e Overall 2024 Auer ed Engel.

Il ritorno di Antonio Fuoco Luci puntate anche sull'altra AF Corse - la numero #50 - che potrà contare sul ritorno di Antonio Fuoco e la promozione in una compagine PRO di Eliseo Donno e di Arthur Leclerc, fratello minore di Charles. Il vice-campione in carica del GT Italiano Endurance, Alberto Di Folco, sarà in pista con Tresor Attempto Racing, mentre ritorna al campionato GTWC 2025 Mirko Bortolotti. Il campione DTM 2024 sarà in pista con la sua Lamborghini Huracan Evo2 del GRT. Motivato anche Marco Mapelli, passato da GRT a VSR. Il pilota di Seregno tenterà di imporsi nelle posizioni che contano sfruttando al massimo la sua esperienza e velocità. Raffaele Marciello è passato al team Roewe Racing dopo l'esperienza del primo anno di BMW nel WRT con Valentino Rossi. L'elvetico è chiamato a riportarsi sui ritmi che lo scorso anno, verso fine stagione, aveva dimostrato di avere con la vettura di Monaco di Baviera.