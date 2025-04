La IndyCar vola a Barber per il GP dell’Alabama, quarto appuntamento stagionale. Palou continuerà a consolidare la leadership o qualcuno riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote? Gara live domenica 4 maggio alle ore 19:45 su Sky Sport Arena, in streaming anche su NOW

L'intervallo di tre settimane tra una gara e l'altra è finalmente alle spalle, da ora in poi la IndyCar entra nel vivo della stagione 2025 . Ci attende un maggio ad alta intensità, specialmente in vista della 500 Miglia di Indianapolis , ma prima di sbarcare nel catino più veloce del mondo la IndyCar si prepara a correre il GP dell'Alabama , quarta prova del calendario. Lo scenario è il Barber Motorsports Park , tracciato da 2.3 miglia (3,8 km) ricco di lunghe e veloci curve da affrontare ad alte velocità medie. Alla difficoltà della pista, priva di grandi vie di fuga in asfalto, si aggiunge il tema più discusso del paddock: qualcuno riuscirà a fermare Alex Palou?

Lo spagnolo, tre volte campione della categoria, ha iniziato l'anno in splendida forma, ottenendo due vittorie ed un 2° posto tra St. Pete, Thermal Club e Long Beach , piazzamenti che hanno permesso al numero 10 di Chip Ganassi Racing di staccare gli avversari in classifica piloti. Alla vigilia del quarto appuntamento, infatti, Palou ha 34 punti di vantaggio su Kyle Kirkwood (Andretti Global) , vincitore a Long Beach, mentre Christian Lundgaard è in ritardo di 46 lunghezze , rappresentando ad ora il profilo di punta in casa Arrow McLaren. Ancor più lontani sia Scott Dixon (-56 pti), 5° e nella scia di un ottimo Felix Rosenqvist , che Pato O'Ward , il cui ruolino di marcia ha fin qui offerto un solo podio (2° al Thermal Club) e due piazzamenti al di fuori dei primi dieci classificati, per un bilancio che ad ora vede il messicano in svantaggio di 62 punti. A Barber capiremo se anche Colton Herta avrà modo di rilanciarsi verso la vetta della classifica, ad ora distante 69 lunghezze.

Sono tanti i nomi che hanno come bersaglio il binomio vincente Palou-Ganassi, ma a sperare più di tutti nel GP dell'Alabama è il Team Penske , reduce da un avvio stagionale sottotono. La squadra diretta dal Capitano Roger e da Tim Cindric (Presidente) ha vissuto tre gare molto travagliate, soffrendo il ritiro di Will Power nell'incidente occorso nel primo giro di St. Petersburg, il ko di Scott McLaughlin al Thermal Club e, infine, il problema alle cinture di Josef Newgarden nel corso del GP di Long Beach, chiuso al 27° posto. A ciò si sono aggiunte delle qualifiche poco convincenti, un aspetto su cui lavorare per evitare di dover rincorrere in gara. Tutti questi elementi hanno così portato McLaughlin, Power e Newgarden a 73, 79 e 84 punti di ritardo da Palou , dati che rendono il GP dell’Alabama fondamentale per dare un segnale e tornare in lotta per il titolo.

GP Alabama: tra statistiche, ragni giganti e curve spettacolari

La storia della IndyCar a Barber non è così lunga (il primo GP si è corso nel 2010), ma la tappa di Birmingham è ormai un appuntamento tradizionale per la serie. Proprio Penske vanta il maggior numero di successi, ben otto, tra cui quelli firmati Scott McLaughlin nel 2023 e nel 2024. Il record di vittorie appartiene a Josef Newgarden, vincitore per tre volte tra 2015, 2017 e 2018, mentre tra i piloti attivi in grado di salire sul gradino più alto del podio contiamo anche Will Power (2011 e 2012), Alex Palou (prima vittoria in carriera nell’edizione 2021) e Pato O'Ward (2022).

Il circuito di Barber è tanto famoso per il difficile layout quanto per ciò che circonda la pista, tra varie opere d'arte (come l'imponente ragno, riferimento al romanzo "La tela di Carlotta") e il bellissimo museo motoristico voluto da George Barber, proprietario del circuito. La pista misura 3,8 km e offre 16 emozionanti curve, da percorrere per un totale di 90 giri, pari a 344 km. La carreggiata stretta rende ostici i sorpassi, comunque possibili (vedasi il gran duello McLaughlin-Grosjean del 2023), quindi massima concentrazione sulla strategia per evitare quanto possibile il traffico e l'aria sporca. Possibili programmi a due o tre soste, entrambe efficaci sulla carta, con un totale di 30 secondi persi per fare un pit stop.