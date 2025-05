IndyCar, domenica la 500 Miglia su Sky

La 109^ edizione della 500 Miglia di Indianapolis sarà trasmessa in diretta integrale domenica 25 maggio su Sky Sport 257 a partire dalle 18:20. Dalle 19:00 si aggiungerà anche Sky Sport F1, il tutto in streaming anche su NOW

L’attesa è ormai finita: la 109esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis prenderà il via questa domenica alle 18:45 (ora italiana) su Sky Sport 257, promettendo emozioni forti e colpi di scena a non finire. A scaldare gli animi è la clamorosa Pole Position ottenuta da Prema con Robert Shwartzman, che diventa il primo esordiente a partire davanti a tutti dal 1983, quando a riuscirci fu Teo Fabi. Alla sua prima apparizione nella 500 Miglia di Indianapolis il team veneto ha compiuto un’impresa che ha già fatto la storia firmando la pole position con l’israeliano ex-Ferrari, pilota al debutto su un ovale e alla prima assoluta sul catino americano. Una prestazione impeccabile che ha lasciato tutti a bocca aperta, squadra compresa, considerando che fino ai test del mese scorso la squadra della famiglia Rosin non avesse mai messo piede a Indianapolis. Tra qualifiche e gara il registro cambia completamente è vero, ma come detto da Shwartzman questo risultato basta e avanza per considerare un successo l’esperienza a stelle e strisce.

Newgarden e Power dal fondo Prema a parte, la vigilia della Indy500 è stata alquanto turbolenta per tutto il mondo IndyCar, segnato da un episodio particolare con al centro il Team Penske: poco prima della Fast12 di domenica scorsa la direzione gara ha preso una decisione drastica, squalificando sia Josef Newgarden sia Will Power, retrocessi rispettivamente al 32° e 33° posto. A scatenare il provvedimento e la forte reazione è stata una modifica agli attenuatori di entrambe le auto, a quanto pare non una novità in casa Penske. La squadra ha alterato la struttura di impatto posteriore, componente stock fornita da Dallara e, per questo, non modificabile. Il team avrebbe infatti lavorato sull’unione tra attenuatore e telaio, tentando di eliminare il lieve disallineamento presente in origine, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio aerodinamico riducendo la resistenza all’aria. Scoperta la violazione la direzione gara della IndyCar non ha potuto far altro che spostare Newgarden e Power in ultima fila, un grande smacco per Roger Penske nella pista di proprietà della sua stessa azienda e teatro di ben 20 vittorie come caposquadra.

Tra vincitori e sognatori Tra i 33 iscritti alla 109^ Indianapolis 500 contiamo ben otto vincitori: il record appartiene a Hélio Castroneves, forte di 4 successi come A. J. Foyt, Unser Sr. e Rick Mears, con il brasiliano seguito dalle 2 vittorie di Takuma Sato (2017 e 2020) e Josef Newgarden (2023 e 2024). Un’affermazione a testa per Scott Dixon (2008), Alexander Rossi (2016), Will Power (2018), Marcus Ericsson (2022) e Ryan Hunter-Reay (2014). Tra i piloti citati due corrono solamente la Indy500, Sato e Hunter-Reay, tornati al volante per correre con il Team Rahal e Dreyer&Reinbold. Da notare che nei test collettivi Sato abbia sbattuto in curva 1 subendo un picco di 94G, per poi tornare in pista e conquistare il 2° posto nelle qualifiche. Molti i piloti che, invece, hanno sfiorato il successo, mancando però il grande obiettivo. Tra questi segnaliamo il tre volte campione Alex Palou, leader di un campionato fin qui dominato (4 vittorie su 5 gare), ma mai salito sul gradino più alto del podio né in un ovale né tantomeno nella Indy500. Impossibile non citare Pato O’Ward, che l’anno scorso ha visto Newgarden passare all’esterno della sua Arrow McLaren a due curve dalla bandiera a scacchi, producendo quell’amarezza che il messicano proverà a trasformare in carica e determinazione. C’è spazio anche per una sfida particolare, il double duty. Come un anno fa Kyle Larson tenta il bis tra IndyCar e NASCAR, correndo la 500 Miglia di Indianapolis con McLaren-Hendrick Motorsports e poi volando verso Charlotte per la Coca Cola 600, nella speranza che il meteo non faccia ancora scherzi.