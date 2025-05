Andrea Locatelli ha ufficialmente rinnovato con Yamaha fino al 2027. Il pilota bergamasco ha raggiunto la sua prima vittoria in SBK quest'anno ad Assen: "Credo nel team e loro credono in me". Queste le parole invece di Canepa (Road Racing Sporting Manager di Yamaha): "Locatelli è diventato parte della nostra famiglia, era per noi una priorità la sua conferma"

Novità nel mondo della Superbike. Andrea Locatelli ha ufficialmente rinnovato con la Yamaha, raggiungendo un accordo biennale fino al 2027. "Sono davvero felice di restare con Yamaha per altri due anni – ha commentato il pilota bergamasco –, da tanti anni sono con Yamaha, credo nel team, nelle persone di Yamaha e voglio continuare a lavorare, dato che sento che insieme possiamo conquistare tanti altri grandi risultati. In Yamaha credono in me e questo è importante. Il nostro approccio sarà quello di continuare a spingere e provare a fare progressi, proprio come abbiamo visto in questa stagione. E ovviamente, prima del 2026, il nostro focus sta nel conquistare il miglior risultato possibile nel 2025". Una stagione dai lati positivi per Locatelli, che ha conquistato la sua prima vittoria in SBK sul circuito di Assen, dopo quasi 160 gare disputate con la Yamaha. In questo modo Locatelli diventa il pilota più presente nella storia della Yamaha nel campionato delle derivate di serie, dietro solo a Noriyuki Haga.