IndyCar Detroit, Kirkwood trionfa: i risultati

Kirkwood conquista il GP di Detroit davanti a Ferrucci e Herta. Bandiera rossa per il pesante incidente che ha coinvolto Foster e Rosenqvist, entrambi illesi. Primo ko per Palou, tamponato da Malukas e costretto al ritiro

Al calare della bandiera a scacchi del GP di Detroit è Kyle Kirkwood a festeggiare , ottenendo la quarta vittoria della carriera e la seconda stagionale dopo l'affermazione di Long Beach, peraltro chiudendo la gara con un lieve danno all’ala anteriore, scalfita da un contatto con Kyffin Simpson. Per Honda il successo di Kirkwood equivale ad estendere un dominio che ha toccato quota sette vittorie consecutive, l'ultima ottenuta proprio ai piedi della sede della General Motors, rappresentata in IndyCar da una Chevrolet ancora a secco di vittorie.

Palou tamponato da Malukas, primo ko per lo spagnolo

Poco prima il Gran Premio è stato interrotto per il ritiro di Alex Palou, al primo ko della stagione. Il fresco vincitore della Indy500 ha alzato bandiera bianca a causa del tamponamento di David Malukas in curva 1, con quest'ultimo sanzionato dalla direzione gara con un drive-through. Troppi i danni sulla monoposto di Palou, obbligato a tornare nel paddock e pensare già a Gateway. Tuttavia, il ritiro non ha messo a repentaglio la leadership nella classifica piloti, ben conservata poiché O'Ward, 7° dietro a Simpson e Armstrong, non è riuscito a sfruttare le neutralizzazioni per recuperare punti pesanti. Il messicano ha chiuso davanti al compagno Christian Lundgaard e a Josef Newgarden, partito 24°, mentre Alexander Rossi ha battuto Scott Dixon e Scott McLaughlin nello sprint finale per il 10° posto. A proposito di McLaughlin, l'ottima chiamata della prima caution è stata vanificata dalla tamponata su Nolan Sigel e dalla conseguente penalità drive-through comminata al pilota Penske.