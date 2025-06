Antonio Fuoco: "A Le Mans pressione sempre alta, in Ferrari lavoro eccezionale"

Le Mans è dietro l’angolo, come ti senti e che obiettivi avete prefissato in casa Ferrari?

"C'è sempre tanta pressione a Le Mans: il primo anno riportavamo Ferrari nella classe regina dopo 50 anni, partivamo dalla Pole Position, la pressione era alta, ma alla fine la #51 (guidata da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, ndr) ha vinto la gara; lo stesso successo ha messo pressione al nostro equipaggio per l'edizione 2024, corsa con la voglia di riscatto e poi vinta; quest'anno arriviamo a Le Mans dopo le due vittorie precedenti e i tre successi di fila di inizio campionato, per questo motivo la pressione è sempre alta e costante, considerando che la 24 Ora sia logicamente una gara a parte, anche per quanto riguarda la finestra di performance. Sarà fondamentale sfruttare tutto il potenziale. Se dovessimo avere la possibilità di puntare alla vittoria lo faremo, ma se l'occasione non dovesse arrivare sarà importante ottenere punti per il campionato. Il mio obiettivo è sempre quello di fare il massimo, in ogni caso lotteremo fino all'ultimo giro del Bahrain per conquistare il titolo"



Il duro lavoro nella pausa è stato ripagato dai tre successi consecutivi. Su quali aspetti vi siete focalizzati?

"Durante l'inverno abbiamo fatto tanti passi in avanti in molti aspetti e tutto ha funzionato bene, i risultati lo dimostrano. L'esperienza fa tanto e dagli errori commessi l’anno scorso, Imola ad esempio, abbiamo reagito benissimo, e già da metà 2024 siamo migliorati molto. Poi abbiamo continuato a progredire anche nelle piccole aree, analizzando il tutto nella pausa invernale. Dopo l'utilizzo del primo gettone di sviluppo (da Interlagos la 499P ha ricevuto nuovi condotti dei freni, ndr) abbiamo impiegato qualche gara per comprenderlo e nei test pre-stagionali del Qatar abbiamo capito molte cose che ci hanno aiutato. La gara corsa a Lusail nel 2024 forse non è stata tanto difficile quanto quelle di San Paolo o del Fuji, ma è sicuramente stata tra le più complesse, il feeling non era buono. Quest'anno, invece, in Qatar abbiamo fatto un lavoro eccezionale"