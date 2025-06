Siamo ormai prossimi alla 93^ edizione della 24 Ore di Le Mans e, per l'occasione, Ferrari ci ha accolto nel Media Day fornendoci la possibilità di parlare con i protagonisti del FIA WEC . Abbiamo quindi incontrato Alessandro Pier Guidi , tre volte campione GTE-Pro, vincitore di tre 24 Ore di Le Mans, tra cui quella del Centenario all'esordio della 499P , nonché leader della classifica piloti insieme ad Antonio Giovinazzi e James Calado. Il 41enne di Tortona ci ha spiegato come Ferrari sia riuscita prendere il controllo del FIA WEC nelle prime tre gare, tutte vinte dalla Hypercar del Cavallino Rampante, raccontando i dolci ricordi personali della 24 Ore e offrendo uno sguardo sulle prospettive future del Mondiale Endurance.

Un inizio trionfale tra Qatar, Imola e Spa: vi aspettavate un avvio di questo livello?

"Difficile aspettarsi di vincere tre gare di fila. Sapevamo di aver fatto un buon lavoro, ma in sostanza la macchina è molto simile a quella dell’anno scorso. Anche nel 2024 per errori e sfortune abbiamo raccolto meno di quel che avremmo meritato. Tante volte siamo stati veloci, ma non siamo riusciti a raccogliere il risultato perché in ogni gara ce n'è stata una, come a Imola, Spa, Austin e la partenza del Fuji. Quest'anno, invece, abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato, ottenendo anche di più rispetto alle attese"

A Spa un ultimo stint eccezionale, culminato con la vittoria in compagnia di Giovinazzi e Calado. Com'è stata quell’ultima parte di gara in cui ha dovuto spingere come se fossi in qualifica?

"A Spa le opzioni erano due: andare più piano e gestire la benzina, molto difficile quando sei in lotta, o spingere. Abbiamo deciso di contrattaccare e, una volta liberatomi di Alpine e BMW, ho spinto, consapevole di dover creare il giusto distacco per fare il pit stop e uscire davanti. Montate le gomme nuove non ho perso tempo con le auto più lente e quella si è rivelata la chiave per il successo. Se avessi perso giri e tempo alle spalle di altre vetture sarebbe stato più complicato, le gomme si sarebbero surriscaldate e avrei perso prestazione. Dal box mi hanno detto di spingere e il resto è venuto da sé con uno stint da qualifica. La lotta con Frijns è stata dura, sicuramente bella da vedere dall’esterno, ma a conti fatti mi è sembrato un duello come tanti"

Cosa ti aspetti dalla 24 Ore di Le Mans?

"Il sogno è provare a vincere ancora, ma sappiamo che sarà molto difficile. Realisticamente sarei contento di chiudere la gara tra il 3° e 5° posto, mettere i piedi sul podio sarebbe ottimo. Mi aspetto Porsche molto competitiva"