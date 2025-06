I motori della IndyCar tornano a cantare dopo la pausa post-Detroit. Nella notte tra domenica e lunedì tutti in pista per la Bommarito 500 nell'ovale di St. Louis, tappa cruciale per capire se qualcuno possa davvero impensierire Alex Palou. Gara in diretta lunedì alle 02:10 su Sky Sport F1, canale 207, in streaming anche su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La IndyCar torna in pista questo fine settimana per la Bommarito 500, gara in notturna nell'ovale di St. Louis, teatro dell'ottavo appuntamento della stagione 2025. È il World Wide Technology Raceway di Madison, Illinois, a svolgere il ruolo di scenario dell'ennesima rincorsa ad Alex Palou, leader del campionato con 90 punti di vantaggio su Pato O'Ward e 102 su Kyle Kirkwood, fresco della vittoria di Detroit. Solo Palou e Kirkwood hanno vinto fino ad ora, ma l'ovale da 1.2 miglia di St. Louis è solito offrire gare particolarmente movimentate per via dell'intenso ritmo con cui si percorrono le quattro curve, caratterizzate da un banking pari a 11° e 9°. Grado di sfida che si alza ulteriormente considerando che il via della corsa sia previsto alle 19:20 locali, le 02:20 italiane, con temperature in calo da metà gara in poi.

Vantaggio comodo per Palou, ma in IndyCar tutto è possibile Tutti elementi che gli avversari di Palou e Chip Ganassi Racing proveranno a sfruttare per chiudere il gap in classifica, sebbene lo spagnolo abbia acquisito un rassicurante vantaggio vincendo cinque delle prime sette gare, Indy500 compresa. A Detroit, però, il catalano ha sofferto la prima battuta d'arresto, subendo il tamponamento di David Malukas e sbattendo. Un assist servito e prontamente usato da Kirkwood, l'unico in grado di interrompere il dominio di Palou nella prima metà della stagione. Un altro tema interessante riguarda la battaglia tra Honda e Chevrolet, le due motorizzazioni della IndyCar, con la casa giapponese capace di dominare vincendo in ogni appuntamento lasciando a bocca asciutta General Motors, obbligata a rispondere già questo fine settimana.

McLaren e Penske inseguono il primo trionfo di stagione A St. Louis è atteso anche il primo acuto tanto di Arrow McLaren, a secco da Milwaukee 2024, quanto del Team Penske, in piena sofferenza in pista e fuori. La squadra del Capitano Roger ha raccolto davvero poco e a ciò si è aggiunto lo scandalo della Indy500, nato dalla modifica della struttura di impatto posteriore sulle auto di Newgarden e Power. Equilibrio precario, quindi, per Penske e l'assenza di risultati non fa che accentuare la pressione sulla squadra. In aiuto potrebbero arrivare le statistiche, siccome nell'ovale di Madison il Team Penske ha collezionato ben nove successi tra il 1997 (prima edizione vinta con Paul Tracy) e il 2024, quando Newgarden ha battuto McLaughlin nonostante un testacoda. Proprio Newgarden è in cima all'albo d’oro grazie alle quattro vittorie, seguito prima da Scott Dixon a quota due e poi da Will Power, vincitore nel 2018.

La top 5 della classifica piloti Di seguito le prime cinque posizioni della classifica piloti, ricordando che ogni weekend di gara preveda l'assegnazione di 54 punti: 50 per la vittoria, 2 per il record di giri in testa, 1 per tutti coloro che percorrono almeno un giro da leader della gara e 1 per la Pole Position. Questo sistema di punteggio fa sì che il campionato resti aperto nonostante il dominio di Palou. 1. Alex Palou – 311 punti 2. Pato O’Ward – 221 punti (-90) 3. Kyle Kirkwood – 209 punti (-102) 4. Christian Lundgaard – 205 punti (-106) 5. Will Power – 175 punti (-136)

La storia dell'ovale di Gateway L'impianto è stato aperto nel 1967 ma l'ovale per come lo conosciamo è stato inaugurato tra il 1995 ed il 1996 per poi entrare nel calendario CART nel 1997 sotto il nome di Gateway Motorsport Park. Dal 2001 la pista ha stretto una collaborazione con la Indy Racing League, ma la poca risonanza mediatica dell'evento – più corto rispetto ai tempi della CART – ne ha decretato l'eliminazione dal calendario dopo il 2003. Dopo 14 anni di assenza la IndyCar ha inserito l'ovale di St. Louis nel programma 2017 e nel 2023 si è arrivati ad un'estensione di ben 5 anni. Nel 2025 la gara si correrà per la prima volta a giugno, quasi in linea con le prime tre edizioni (97-99) corse a fine maggio. La forma dell'ovale riporta alla mente il layout di Motegi mentre le prime due curve hanno caratteristiche simili al New Hampshire. Le ultime due pieghe ricordano, invece, le curve 3-4 di Phoenix.